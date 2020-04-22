Ветер любви 13 серия - смотреть онлайн 22-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 13 серия вышла 22 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран и Реян укрываются в уютном домишке. В это время между их семьями разгорается настоящая война - обе семьи считают Мирана и Реян мертвыми.

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Сериал выходит по буднях в 17-15.

Реян продолжает с презрением относиться к Мирану, который всячески заботится и пытается вернуть ее любовь. Тем временем Насул приходит к Азизе и обещает отомстить ей в ответ за Реян.

Азизе считает, что Миран Алан-Бей сам вернется, несмотря на все угрозы Шадоглу. Тем временем, "жена" Мирана Гюнуль теряет разум из-за слов Шадоглу - она кидается на него с обвинениям.

Миран предлагает Реян убить его, если ей от этого станет легче.

Ветер любви 13 серия смотреть онлайн 15-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.