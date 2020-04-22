Ветер Любви 13 серия смотреть онлайн 22-04-2020

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Появилась тринадцатая серия сериала Ветер Любви. Что было в 13 серии - обзор читай и смотри на Главреде.
Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 13 серия вышла 22 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран и Реян укрываются в уютном домишке. В это время между их семьями разгорается настоящая война - обе семьи считают Мирана и Реян мертвыми.
Что показали в 13 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде.
Сериал выходит по буднях в 17-15.
Реян продолжает с презрением относиться к Мирану, который всячески заботится и пытается вернуть ее любовь. Тем временем Насул приходит к Азизе и обещает отомстить ей в ответ за Реян.
Азизе считает, что Миран Алан-Бей сам вернется, несмотря на все угрозы Шадоглу. Тем временем, "жена" Мирана Гюнуль теряет разум из-за слов Шадоглу - она кидается на него с обвинениям.
Миран предлагает Реян убить его, если ей от этого станет легче.
Ветер любви 13 серия смотреть онлайн 15-04-2020:
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