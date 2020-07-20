Ветер Любви 2020 - что было в 131 и 132 серии 20-07-2020

Ветер Любви 131 и 132 серия смотреть онлайн 20-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 131 и 132 серия вышли 20 июля в 17:10 на 1+1.

Миран выгнал Азизе из дома, но не стал прекращать вражды, хоть уже и сам понимает, что Хазар ни при чем. Он страдает муками совести в отношении Хазара и Реян, а также страдает, из-за того, что так любил Азизе, а она ему врала.

Что показали в 131 и 132 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 131 серия смотреть онлайн и обзор 17-07-2020

Миран публично рассказал правду своим родственникам, и выгнал Азизе. С ней неожиданно поехала Эсма - они отправились в дом Эсмы. Тем временем Насух рассказал Джихану, что это он убил Аслан-бея.

Хазар все рассказывает своим, но в его ко нате упрекает Азат за то, что тот не рассказал Реян, что она не родная. Все это подслушала Ярен, которая попыталась сбежать с Фератом, но неудачно.

Ветер любви 131 серия смотреть онлайн 20-07-2020:

Ветер Любви 132 серия смотреть онлайн и обзор 20-07-2020

Ярен решает отменить свадьбу, подставить всех вокруг и отомстить Реян, воспользовавшись ее тайной рождения. Миран намерен исправлять свои ошибки, только он не говорит, какие и как.

Ярен очень неудачно натыкается на Харуна, который ждет Ханифе. Пока Ханифе наблюдает за ней, Насух попытался пойти к Мирану, и его встретил Джихан. Вместе они все встретили Ханифе, которая и рассказала про Ярен, чтобы спасти себя. Ярен жестоко поплатилась за то, что так неудачно выскочила наулицу.

Ветер любви 132 серия смотреть онлайн 20-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.