Ветер любви 14 серия - смотреть онлайн 22-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 14 серия вышла 22 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Реян стреляет в Мирана и тяжело его ранит, но после этого понимает, что все же он ей дорог. Оба семейства разыскивают влюбленных, а Султан ведет свою игру за спиной у бабушки Мирана.

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Сериал выходит по буднях в 17-15.

Реян стреляет почти в сердце Мирану. Он теряет много крови и находится при смерти, но Реян передумывает сбегать - она возвращается, и пытается его спасти.

Тем временем Хасан отправился не домой, а к другу, так как ему стыдно за то, что он сделал с семьей Мирана в прошлом.

Реян не признается в своих чувствах, но соглашается вытащит пулю из раны Миранаю. Тем временем в особняке Шадоглу Азат устроил скандал и разнос деду, и признается, что собирается жениться на Реян.

Ветер любви 14 серия смотреть онлайн 15-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.