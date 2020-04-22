Ветер Любви 14 серия смотреть онлайн 22-04-2020

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Появилась четырнадцатая серия сериала Ветер Любви. Что было в 14 серии - обзор читай и смотри на Главреде.
Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 14 серия вышла 22 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Реян стреляет в Мирана и тяжело его ранит, но после этого понимает, что все же он ей дорог. Оба семейства разыскивают влюбленных, а Султан ведет свою игру за спиной у бабушки Мирана.
Что показали в 14 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде.
Сериал выходит по буднях в 17-15.
Реян стреляет почти в сердце Мирану. Он теряет много крови и находится при смерти, но Реян передумывает сбегать - она возвращается, и пытается его спасти.
Тем временем Хасан отправился не домой, а к другу, так как ему стыдно за то, что он сделал с семьей Мирана в прошлом.
Реян не признается в своих чувствах, но соглашается вытащит пулю из раны Миранаю. Тем временем в особняке Шадоглу Азат устроил скандал и разнос деду, и признается, что собирается жениться на Реян.
Ветер любви 14 серия смотреть онлайн 15-04-2020:
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