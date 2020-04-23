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Ветер Любви 15 серия смотреть онлайн 23-04-2020

23 апреля 2020, 17:10

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Появилась пятнадцатая серия сериала Ветер Любви. Что было в 15 серии - обзор читай и смотри на Главреде.

Ветер любви 15 серия - смотреть онлайн 23-04-2020
Ветер любви 15 серия - смотреть онлайн 23-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 15 серия вышла 23 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран и Реян в последний момент спасаются от семьи Шадоглу, и теперь они живут с Султан-Беями. Шадоглу строят свои новые интриги, чтобы отомстить Султан-беям.

Что показали в 15 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 17-15.

Отец Реян приезжает в дом, где они прячутся, но не убивает Мирана - он дает им уйти, потому что ему на хвост села вся семья Шадоглу. Миран привозит Реян к себе домой, и объявляет, что она будет жить с ними. Реян постепенно узнает, что стала жертвой мести, и пытается разобраться.

Брат Хазара Шадоглу также старается узнать, о какой мести ее брату говорят Султан-Беи, и кто они вообще такие.

Ветер любви 15 серия смотреть онлайн 23-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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