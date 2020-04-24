Ветер любви 17 серия - смотреть онлайн 24-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 17 серия вышла 24 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Мать Реян узнает, где она и кидается к своей дочери, устраивая истерику. Они с мужем готовят заговор. Тем временем, Азиза готовит новый план с участием Мирана против Шадоглу. Султаны готовятся противостоять Азизе.

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Ярен готовит заговор против Аслан-беев - она умело манипулирует Фератом, узнает, что Миран формально женат на Гинюль. Из-за этого мать Реян бьется в истерике у дома Мирана. Однако в конечном итоге соглашается, что они не смогут защитить Реян дома, а более всего безопасно ей у Мирана.

Но проблемой стала попытка убийства Реян в доме Аслан-беев.

Ветер любви 17 серия смотреть онлайн 24-04-2020:

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