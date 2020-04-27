Ветер любви 19 серия онлайн 27-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 19 серия вышла 27 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран привез Реян в дом Шадоглу, но там их ждала засада.

Что показали в 19 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран привез Реян ночью к сестренке Гюль, и помог ей тайно пробраться в дом Шадоглу. Он попросил ее вернуться, и пообещал, что сам за ней пойдет, если она не выйдет через 20 минут.

Реян мило пообщалась с Гюль, но когда вышла от нее, то дедушка поймал ее, отвел в комнату, и хотел застрелить. Но Миран увидел их в окне, и кинулся спасать Реян. Из их разговора Реян впервые узнала о мести и прошлом Аслан-беев.

Когда Шадоглу уже хотел всех убить, в комнату зашла Гюль, которая обрадовалась, что увидела Мирана. Благодаря этому, все остались живы, а Миран и Реян ушли.

По дороге, Реян потребовала от Мирана объяснений.

Ветер любви 19 серия смотреть онлайн 27-04-2020:

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