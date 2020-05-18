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Ветер Любви 2 сезон 1 и 2 серия смотреть онлайн и обзор 18-05-2020

18 мая 2020, 17:43

Новая 45 серия Ветер Любви на 1+1 уже вышла онлайн. Что было в 45 серии турецкого сериала Ветер Любви 18-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 45 и 46 серия смотреть онлайн 18-05-2020
Ветер Любви 45 и 46 серия смотреть онлайн 18-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 1 и 2 серии (45 и 46 серия) вышли 18 мая в 17:15 на 1+1. Шадоглу съезжают с особняка, Реян страдает, рыдает, но едет с родителями. Миран дома устраивает скандал Гюнюль, а потом стыкается на улице Мидьята с Азатом.

Что показали в 45 и 46 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 45 серия смотреть онлайн и обзор 18-05-2020

Насух возвращается в свой дом в селе вместе с семьей. При этом Хазар намеревается покинуть их и уехать в другой город. Миран высказывает Ферату и Гюнюль по поводу интриг. Он требует развода, и сбегает из дома, а за ним следует Ферат.

Насух вспоминает свою молодость - когда еще была жива его жена.

Азизе требует у Гюнюль подписать бумаги развод - на него завязана еще одна ее интрига.

Ветер любви 45 серия смотреть онлайн 18-05-2020:

Ветер Любви 46 серия смотреть онлайн и обзор 18-05-2020

Миран и Азат устроили драку и почти что перестрелку на улицах Мидьята, так, что их с трудом растащили. Однако теперь, когда вражда дошла слишком далеко, Азизе и Насуха вызывают на тайную встречу - лидеров официального и преступного мира Мидьята. Там от них требуют, чтобы Реян вышла за Мирана и осталась с ним, но и Насух и Азизе отказываются, тем самым подтверждая войну. Оба дома ничего не говорят домочадцам, но Азизе отсылает Гюнюль из дома, а Насух - Азата - тот и вовсе единственный мужчина их дома и не может умереть.

Ветер любви 46 серия смотреть онлайн 18-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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