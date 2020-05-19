Ветер Любви 2 сезон 3 и 4 серия смотреть онлайн и обзор 19-05-2020

Ветер Любви 47 и 48 серия смотреть онлайн 19-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 3 и 4 серии (47 и 48 серия) вышли 19 мая в 17:15 на 1+1. Реян узнала, что для примирения семей нужно было связать обе семьи браком. Тем временем Миран решает поехать помириться с Насухом, но по дороге его обстреляли из автоматов. Тем не менее, он все равно решает приехать на их место с Реян - она соглашается быть его женой, тем более, что Гюнюль подписала бумаги на развод. Но, когда Реян возвращается домой, прогисходит скандал, так как заметили ее отсутствие.

Что показали в 47 и 48 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 47 серия смотреть онлайн и обзор 19-05-2020

Реян и Азизе пересекаются у местного главы города, когда Реян приходила к нему советоваться. Азизе обещает, что по Реян не будет никогда.

Когда Миран собрался поехать к Насуху, чтобы помириться, ему расставили ловушку и обстреляли, едва не убив. Тем временем Азизе добилась от Гюнюль подписания контракта о разводе.

Ветер любви 47 серия смотреть онлайн 19-05-2020:

Ветер Любви 48 серия смотреть онлайн и обзор 19-05-2020

Миран оказывается жив - он встречается с Реян, и она соглашается стать его женой - однако они будут жить не с Аслан-беями, а создадут свою семью. Гюнюль и Азизе продолжают плести свои интриги, пока Миран этого не понимает.

Свадьба назначена на следующий день, но когда Ряен возвращается домой, Шадоглу догадываются об ее похождениях, и происходит грандиозный скандал.

Миран говорит Азизе, что он намерен начать новую жизнь с Реян, создавая свою новую семью, не зависимую ни от Аслан-беев ни от Шадоглу.

Ветер любви 48 серия смотреть онлайн 19-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.