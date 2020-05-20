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Ветер Любви 2 сезон 5 и 6 серия смотреть онлайн и обзор 20-05-2020

20 мая 2020, 16:30

Новые 49 и 50 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 49 и50 серии турецкого сериала Ветер Любви 20-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 49 и 50 серия смотреть онлайн 20-05-2020
Ветер Любви 49 и 50 серия смотреть онлайн 20-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 5 и 6 серии (49 и 50 серия) вышли 20 мая в 17:15 на 1+1. Миран ссорится с Азизе - он заявляет, что готов уйти из семьи ради Реян. Тем временем Реян получает максимальную выволочку от родителей из-за Мирана. Тем не менее, она пришла, и они официально поженились. Несмотря на все уловки и скандалы, они остались вместе. Но по переезду в новый дом, Мирана и Реян снова обстреляли. После этого становится известно, кто стоит за всеми интригами.

Что показали в 49 и 50 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 49 серия смотреть онлайн и обзор 20-05-2020

Миран ставит ультиматум Азизе, чем доводит ее до истерики. Она скрипя зубами идет ему навстречу со свадьбой, но устраивает целую серию уколов для Реян, и даже для Мирана. Тем временем у Шадоглу - истерика из-за поступка Реян. Хазар приходит даже в дом Аслан-беев ее забрать.

Султан также не упускают момента поиздеваться. Но Азизе намекнула, что она достала ее из психбольницы, и может туда же вернуть. А Гюнюль она учит терпению и мести.

Ветер любви 49 серия смотреть онлайн 20-05-2020:

Ветер Любви 50 серия смотреть онлайн и обзор 20-05-2020

После свадьбы Миран и Реян переезжают в новый дом, но сразу же их кто-то обстреливает с авто. Разъяренный Миран думает, что это Шадоглу, и намерен явиться к ним с требованием прекратить. Реян утверждает, что они не могли, и просится самой пойти разобраться, чего боится Миран, так как боится ее потерять. Реян теряет сознание, и пока она приходит в себя Азизе устраивает скандал Мирану, за то, что он забыл о мести. Во флэшбеках показывают, кто сливал всю информацию о Миране и Реян. Оказывается - это Азизе. А в последнем обстреле она была готова потерять их обоих.

Ветер любви 50 серия смотреть онлайн 20-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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