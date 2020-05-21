Ветер Любви 2 сезон 7 и 8 серия смотреть онлайн и обзор 21-05-2020

Ветер Любви 51 и 52 серия смотреть онлайн 21-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 7 и 8 серии (51 и 52 серия) вышли 21 мая в 17:15 на 1+1. Миран сильно испугался из-за Реян - она снова оказалась в опасности. Семейство Шадоглу узнает об обстреле Мирана и Реян, Хазар чуть не сошел с ума с горя. Уже явно демонстрируется, как Азизе манипулирует всеми - и мстит она явно уже не только за сына.

Что показали в 51 и 52 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 51 серия смотреть онлайн и обзор 21-05-2020

Миран и Реян пытаются уехать от Аслан-беев, но Азизе подставляет их. Реян чуть не сходит с ума, и хочет увидеть своих родителей, чтобы сообщить им об обстреле, но Миран не дает поехать к ним посреди ночи. Утром он снова просыпается один - без Реян, и его чуть не хватает Кондратий. Однако он все же обнаруживает ее на улице.

Ветер любви 51 серия смотреть онлайн 21-05-2020:

Ветер Любви 52 серия смотреть онлайн и обзор 21-05-2020

Шадоглу узнают, что Реян обстреляли, и боятся, что Азар снова натворит глупостей. Брат Хазара узнает, что скоро снова станет папой - в третий раз. Миран едет за Гюнюль на кладбище, а Реян сдерживается, чтобы не сбежать, чтобы увидеть родителей.

Человек Хазара находит след по делу обстрела машины Мирана.

Ветер любви 51 серия смотреть онлайн 21-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.