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Ветер Любви 2 сезон 9 и 10 серия смотреть онлайн и обзор 22-05-2020

22 мая 2020, 16:40

Новые 53 и 54 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 53 и 54 серии турецкого сериала Ветер Любви 22-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 53 и 54 серия смотреть онлайн 22-05-2020
Ветер Любви 53 и 54 серия смотреть онлайн 22-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 9 и 10 серии (53 и 54 серия) вышли 22 мая в 17:15 на 1+1. Шадоглу причитают из-за любви к детям, а потом жену джихана срочно везут в больницу. Там Ярен звонит Азату, и он пытается пробраться украсть Реян. Миран встречается с Хазаром, который нашел обстрелянное авто. Азизе без Мирана нападает на Шадоглу. Реян крадут, и перестрелка вот-вот начнется

Что показали в 53 и 54 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 53 серия смотреть онлайн и обзор 22-05-2020

Пока Шадоглу страдают от обстрела Реян и Миран, жене Джихана становится плохо, и они едут в больницу. Оказывается, она беременна. Ярен воспользовалась моментом, и позвонила Азату - тот кидается к Аслан-беям за Реян, пока Мирана нет, но его останавливает сестра Мирана, в то время, как его друга знатно отделала охрана Аслан-беев.

Ветер любви 53 серия смотреть онлайн 22-05-2020:

Ветер Любви 54 серия смотреть онлайн и обзор 22-05-2020

Реян уговорила Мирана повезти ее повидаться с матерью. Он со слезами просит ту стать ему матерь - принять в семью, но нет. По возвращению, Миран узнает, что Хазар Шадоглу нашел его авто, и они встречаются у гаражей, где Хараз показывает странности острела. В это время Азизе во главе охраны кидается к Шадоглу - Миран и Хараз едут в особняк, а Реян отобрала пистолет у охраны, и тоже едет туда, но пропадает.

Ветер любви 54 серия смотреть онлайн 22-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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