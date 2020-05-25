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Ветер Любви 2 сезон 11 и 12 серия смотреть онлайн и обзор 25-05-2020

25 мая 2020, 16:30

Новые 55 и 56 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 55 и 56 серии турецкого сериала Ветер Любви 25-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 55 и 56 серия смотреть онлайн 25-05-2020
Ветер Любви 55 и 56 серия смотреть онлайн 25-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 11 и 12 серии (55 и 56серия) вышли 22 мая в 17:15 на 1+1. Оказывается, что Реян украли по дороге к дому Шадоглу. Причем, все выглядит так, что организовала все либо Азизе, либо Азат и Насух. Миран и Хазар неожиданно объединились для поисков Реян, а сама Азизе в глубоком шоке от того, что появился третий игрок.

Что показали в 55 и 56 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 55 серия смотреть онлайн и обзор 25-05-2020

Мирану звонят охранники , и сообщают о нападении на авто с Реян. На месте ЧП тяжело раненый мужчина вспоминает, что Реян повезли на заправку, или в ближайшую деревню. Миран и Хазар отсылают всех своих родичей, и вместе начинают искать Реян. Хазар напоминает Мирану, что у Азизе должны быть другие враги кроме Шадоглу. Между ними происходит милое общение по пути и поисков. Благодаря Азизе они все время так и не подозревают, что они отец и сын. Шадоглу и Аслан-беи стоят на ушах из-за того, что Миран объединился с Хазаром.

Ветер любви 55 серия смотреть онлайн 25-05-2020:

Ветер Любви 56 серия смотреть онлайн и обзор 25-05-2020

Миран задает Азине закономерный вопрос о том, нет ли у них еще одного врага, который решил удачно сыграть между двумя враждующими семьями. Азат и Элив продолжают странное общение - они договариваются встретиться и обсудить ситуацию, а Хазар с Джиханом едут на встречу с другими семьями за помощью. Миран проследил за Азизе, и узнал про нее и ее сестру, а Насух начал подозревать, Азизе мстит не Хазару а лично Насуху. Ярен узнает, что все имущество Аслан-беев переписано на Ферата, и готовится его "хомутать".

Ветер любви 56 серия смотреть онлайн 25-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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