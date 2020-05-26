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Ветер Любви 2 сезон 13 и 14 серия смотреть онлайн и обзор 26-05-2020

26 мая 2020, 17:00

Новые 57 и 58 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 57 и 58 серии турецкого сериала Ветер Любви 26-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 57 и 58 серия смотреть онлайн 26-05-2020
Ветер Любви 57 и 58 серия смотреть онлайн 26-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 13 и 14 серии (57 и 58 серия) вышли 26 мая в 17:15 на 1+1. Миран устроил Реян теплую встречу с семьей, но сам признался, что страдает, так как у него такой никогда не было. Реян намекнула Азизе, что у той есть таинственный враг - про него намекал Хазар Мирану.

Что показали в 55 и 56 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 57 серия смотреть онлайн и обзор 26-05-2020

Реян высаживают у дома Аслан-беев, и она рассказывает Мирану, что помнит, а потом он решает отвезти Реян в гостиницу увидеться с родителями и Гюль. Реян не все помнит, как было, и находит несоответствие в рассказе Мирана, однако ничего не говорит.

Реян сказала родителям, что любит Мирана и будет с ним - после этого Хазар попытался помириться с Мираном, и просил его стать ему сыном, но Миран не смог отказаться от своей ярости, но пообещал, что с Реян все будет хорошо.

Ветер любви 57 серия смотреть онлайн 26-05-2020:

Ветер Любви 58 серия смотреть онлайн и обзор 26-05-2020

Ветер любви 58 серия смотреть онлайн 26-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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