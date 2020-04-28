Ветер любви 22 серия смотреть онлайн эфир 28-04-2020

Ветер любви 22 серия онлайн 28-04-2020 / 1+1

Новая 22 серия романтического турецкого сериала Ветер любви вышла 28 апреля в 17:15 на 1+1. Сериал Ветер Любви также можно смотреть онлайн. В 22 серии Миран целый день ездит гулять с Реян, но она не желает его прощать. Азизе решила, что Шадоглу украли ее внучку и поехала к ним с охраной. Отец Реян кидается к Аслан-беям за дочкой, но их с Мираном там нет.

Что показали в 20 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Гинюль, Азат и Ярен придумали план, как Азат украдет Реян. Элив подслушала их, но целый день гуляла по городу сама, и заблудилась, а Азизе решила, что Шадоглу ее украли.

Миран привозит Реян на их старое место, но разговора не получается - Реян просит его признать, что ему жаль и извинится, но он не может. Вместо этого они едут в другое место.

Насух узнает, что Хазар планирует забрать Реян и Гюль, и сбежать, чему препятствует.

Ветер любви на 1+1 22 серия смотреть онлайн 28-04-2020:

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