Ветер любви 25 и 26 серия смотреть онлайн 30-04-2020

Ветер любви 25 серия онлайн 30-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 25 и 26 серия вышли 30 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Ферат догадался, что Ярен его использовала, чтобы украсть Реян. Азат привел Реян в дом Шадоглу, и объявил о желании жениться. Миран в ярости страдает от беспомощности. Миран догадался, что Гюнюль сдала Азату Реян, а Султан раскрывает правду о матери Мирана. Хазар созрел для разговора с отцом.

Что показали в 25 и 26 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Ветер любви 25 серия - смотреть онлайн и обзор 30-04-2020

Азат привозит Реян в дом Шадоглу , и объявляет, что она будет его женой. Реян берет его за руку. Все это видел Миран, и начал биться в бессилии, что не смог забрать Реян. Ферат едва успевает его спасти. Он общается с Ярен, и обвиняет ее в том, что она его обманула и узнала о месте, куда уехали Миран и Реян.

Азизе сообщает Гюнюль, что в курсе того, с кем она встречалась в городе, а Миран потом ворвался в комнату и пообещал, что разведется с ней, если найдет доказательства ее причастности к пропаже Реян.

Ветер любви 25 серия смотреть онлайн 30-04-2020:

Ветер любви 26 серия - смотреть онлайн и обзор 30-04-2020

Султан угрожает Азизе тем, что расскажет Мирану правду про его мать - как ее закрывали в сарае и издевались. Это разозлило Азизе - она готова в ответ раскрыть тайну Султанов, которая разрушит их жизни.

Дома у Шадоглу строят интриги, чтобы избавиться от Реян. Причем, Насул угрожает матери Реян раскрыть еще одну тайну - оказывается Реян не ее дочка. Судя по намекам, ее происхождение связано со смертью родителей Мирана.

Миран тайно договаривается о том, чтобы встретиться с Реян на месте с ее качелью. Но Реян ему говорит, что он навсегда останется в прошлом, а она добровольно выйдет за Азата. Это сводит с ума Мирана - он пытается разгромить качели.

Дома у Аслан-беев Гюнюль насмехается над Азизе, рассказывая, как вернула Мирана, а Реян изгнала, но женщина советует ей сначала посмотреть, что теперь сделает Миран.

Шадоглу готовятся к свадьбе.

Ветер любви 26 серия смотреть онлайн 30-04-2020:

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