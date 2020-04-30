УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Ветер любви 25 и 26 серия смотреть онлайн 30-04-2020

30 апреля 2020, 17:00

Новая 25 и 26 серия Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Что было в 25 и 26 серии турецкого сериала Ветер Любви 30-04-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер любви 25 серия онлайн 30-04-2020
Ветер любви 25 серия онлайн 30-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 25 и 26 серия вышли 30 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Ферат догадался, что Ярен его использовала, чтобы украсть Реян. Азат привел Реян в дом Шадоглу, и объявил о желании жениться. Миран в ярости страдает от беспомощности. Миран догадался, что Гюнюль сдала Азату Реян, а Султан раскрывает правду о матери Мирана. Хазар созрел для разговора с отцом.

Что показали в 25 и 26 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Ветер любви 25 серия - смотреть онлайн и обзор 30-04-2020

Азат привозит Реян в дом Шадоглу , и объявляет, что она будет его женой. Реян берет его за руку. Все это видел Миран, и начал биться в бессилии, что не смог забрать Реян. Ферат едва успевает его спасти. Он общается с Ярен, и обвиняет ее в том, что она его обманула и узнала о месте, куда уехали Миран и Реян.

Азизе сообщает Гюнюль, что в курсе того, с кем она встречалась в городе, а Миран потом ворвался в комнату и пообещал, что разведется с ней, если найдет доказательства ее причастности к пропаже Реян.

Ветер любви 25 серия смотреть онлайн 30-04-2020:

Ветер любви 26 серия - смотреть онлайн и обзор 30-04-2020

Султан угрожает Азизе тем, что расскажет Мирану правду про его мать - как ее закрывали в сарае и издевались. Это разозлило Азизе - она готова в ответ раскрыть тайну Султанов, которая разрушит их жизни.

Дома у Шадоглу строят интриги, чтобы избавиться от Реян. Причем, Насул угрожает матери Реян раскрыть еще одну тайну - оказывается Реян не ее дочка. Судя по намекам, ее происхождение связано со смертью родителей Мирана.

Миран тайно договаривается о том, чтобы встретиться с Реян на месте с ее качелью. Но Реян ему говорит, что он навсегда останется в прошлом, а она добровольно выйдет за Азата. Это сводит с ума Мирана - он пытается разгромить качели.

Дома у Аслан-беев Гюнюль насмехается над Азизе, рассказывая, как вернула Мирана, а Реян изгнала, но женщина советует ей сначала посмотреть, что теперь сделает Миран.

Шадоглу готовятся к свадьбе. 

Ветер любви 26 серия смотреть онлайн 30-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

Ветер любви турецкий сериал турецкие сериалы Сериалы 1+1 Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ветер любви 25 и 26 серия смотреть онлайн 30-04-2020». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:27
Лавров вновь за свое: МИД озвучил итоги нормандской встречи
17:18
Перчатки, антисептик и дверь - как обезопасить себя в магазине
17:15
Ученые спрогнозировали, как может закончиться пандемия Covid-19 - Scientific American
17:09
"Вы не ох*ели, пан Шмыгаль?" Эксперт разнес Кабмин из-за условия для заробитчан
17:08
"Клятву на хлеб не намажешь": в Киеве из-за ковида взбунтовалась больница
17:00
Ветер любви 25 и 26 серия смотреть онлайн 30-04-2020 Видео
16:49
Всемирный день гемофилии: компания Ново Нордиск говорит о главном новости компании
16:37
Чем лечить коронавирус: МОЗ обнародовало список лекарств Видео
16:34
Поздравления с 1 Мая прикольные – картинки и тексты
16:27
Пацаны 2 сезон - список серий и новые подробности сериала
16:10
Смерть нечаянно нагрянет: названа причина повторного заражения Ковид-19 Видео
15:50
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: "левые" деньги и новая должность Видео
15:25
Погода на майские праздники 2020 в Украине – где жара, а где дожди Видео
15:13
Алла Костромичева начала заниматься вокалом
14:53
Шанс Украины избавиться от удавки МВФ: эксперт назвал важное условие
14:35
Как коршуны: на Одесчине пенсионеры напали на парня, раздававшего бесплатные маски Видео
14:30
Турецкий сериал Ветер любви - дата выхода, актеры и сюжет Видео
14:19
У Оли Поляковой оценили слухи о заболевании коронавирусом - эксклюзив
14:17
"Измены и обманы": астролог назвал "черные дни" мая
13:58
Как заработают рынки в Украине на карантине: постановление Кабмина
13:21
"А помнишь?": Дан Балан показал трогательное видео с Тиной Кароль Видео
13:12
Отрезала голову ребенку и гуляла голой: соседи рассказали детали о матери-убийце Видео
13:07
Пришло время купить новый iPhone. Выбор очевиден новости компании
12:35
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 30 апреля Видео
12:33
"Пролежни уже": демограф рассказала, чем опасен для украинцев карантин
12:15
Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты Видео
12:14
Вирусолог рассказал, когда в Украине будет вторая волна коронавируса
12:00
Ревизор Карантин 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 Видео
11:48
В Харькове голая женщина с отрезанной головой дочери бросалась на копов: видео 18+ Видео
11:25
"Такой температуры в жизни не видела": Оля Полякова переболела коронавирусом Видео
11:18
В России установлен новый коронавирусный антирекорд
11:14
Нострадамус из Рады: Кива публично предрек украинцам гибель и уничтожение
11:10
Цены поползут вверх: чем грозит отключение энергоблоков АЭС мнение
11:01
Atlas Weekend отменили - новая дата проведения фестиваля
10:45
Отделения Ощадбанка из-за "коронавирусной" тысячи штурмуют пенсионеры
10:36
"Падение температуры, грозы": Киев предупредили о майских погодных сюрпризах
09:51
Курс валют: доллар проломил психологическую отметку
09:45
Россию накрывает новый Чернобыль мнение
09:14
Коронавирус бьет по Украине: поставлен новый антирекорд Видео
09:10
Пограничники рассказали, какие КПП на границе откроют на майские праздники
08:40
После карантина заробитчане снова поедут за границу, но уже навсегда мнение
08:39
Гороскоп на 30 апреля для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис Видео
08:33
"Покинет США и самоуничтожится": Трамп пустился в фантазии о коронавирусе
08:10
Коронавирус в России: эксперт спрогнозировал пик заболеваемости
07:00
День жен-мироносиц 2020 – традиции праздника и поздравления
06:48
Запад принял твердое решение вытолкнуть Украину в объятия России мнение
06:33
"Сиси хороши": Вики Одинцова взбудоражила сочной грудью на откровенном фото
06:21
Угасание коронавируса и запрет бракосочетаний: астролог составил прогноз на май-2020
05:50
Шлейф "божий одуванчик": окрашивание коротких волос, которое дико старит Фото
05:18
День пограничника 2020 – поздравления и привітання, картинки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять