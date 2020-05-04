Ветер любви 27 и 28 серия смотреть онлайн 04-05-2020

Ветер любви 27 серия онлайн 04-05-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 27 и 28 серия вышли 4 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран услышал от отца Реян другую версию судьбы своих родителей, и Хазар Шадоглу к этому имеет никакого отношения. У Азизе Аслан-бей на это счет свои соображения. Вокруг Реян такде открываются тайны - Насух не раз намекал, что она мало общего имеет с семьей Шадоглу.

Что показали в 27 и 28 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Ветер любви 27 серия смотреть онлайн и обзор 04.05.2020

Миран в ярости кидается в единственное место, где ищет покоя - на могилы родителей, где находит Хазара Шадоглу, который до этого плакал над матерью Мирана. По словам Шадоглу он любил мать Мирана, и ничего ей не делал, а на момент их смерти он был ранен и лечил рану.

Пока Миран отправился на разговор с Азизе, Хазар отправился к Насуху для тяжелого разговора. Тем временем, "мать" Реян размышляла об обещании Насуха раскрыть происхождение девушки.

Азизе намеревается отправить сестру Мирана на обучение в Лондон, чтобы Шадоглу не смогли до нее добраться, но все против.

Турецкий сериал Ветер любви 27 серия смотреть онлайн 04.05.2020:

Ветер любви 28 серия смотреть онлайн и обзор 04.05.2020

Ветер любви 28 серия онлайн 04-05-2020 / 1+1

Миран пробрался в стайню к Шадоглу и заговорил с Реян. Она крайне печальна, но решительна в намерении выйти за Азата. Но с другой стороны, она продолжает называть его "брат Азат", что в турецкой культуре намекает на то, что она не воспринимает его как мужа. Они ссорятся с Азатом, и становится известно, что второе условие Реян - что он никогда не будет с ней заниматься сексом в браке.

Дома Гюнюль приказала перенести вещи Мирана в свою комнату, но он по обнаружении этого дал ей час вернуть все на свои места. Однако девушка обещает, что больше не даст ему повелевать собой. Мирану снится кошмар о том, что Реян добровольно уходит с Азатом.

На утро перед свадьбой в доме Шадоглу обнаруживают, что Реян сбежала, оставив Азату прощальное письмо.

Турецкий сериал Ветер любви 28 серия смотреть онлайн 04.05.2020:

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