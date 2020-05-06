Ветер любви 31 серия смотреть онлайн и обзор 06-05-2020

Ветер Любви 31 серия смотреть онлайн 06-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 31 серия вышла 6 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн.

Миран пытается спасти Реян от укуса скорпиона, он остается с ней. Родители Реян также узнали, где она находится, но не знают, что приехал Миран. Друг Азата вернулся из армии, и собирается помочь в поисках Реян.

Что показали в 31 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран остается с Реян у Мелике, он сидит с ней всю ночь, и слышит, как Ряен в бреду зовет его и своего отца. Реян становится хуже, она не чувствует ног, и Миран хочет везти ее в больницу, но родственники Мелике против.

Азат рассказывает своему другу о беде в семье Шадоглу и Аслан-бей, и тот обещает помочь найти Реян.

Дома Шадоглу узнают, где Реян, но они не в курсе, что ее укусил скорпион и что ее нашел Миран.

Ферат наконец распутывает интриги Ярен и Гюнюль, которые раскрыли Азату местоположение Мирана и Реян. Он сказал Азизе, что Миран поехал в Мердин в гостинницу Аслан-беев. Зато Азизе снова подлавливает Гюнюль на интригах и издевается над ней.

Ветер любви 31 серия смотреть онлайн 06-05-2020:

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