Ветер любви 34 серия смотреть онлайн и обзор 07-05-2020

Ветер Любви 34 серия смотреть онлайн 07-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 34 серия вышла 7 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран дома устраивает ссору с Азизе, которая снова всех обыграла. Он отправился страдать на могилы родиелей. В это время в доме Шадоглу Азат решил провести с Насухом очень тяжелый разговор.

Что показали в 34 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран потребовал у Азизе отозвать приставов - он заявил, что хочет вернуть Реян. На что Аслан-бей поставила его на место и пристыдила перед всей семьей. Гюнюль проговорилась о том, откуда узнала, где Миран.

Несмотря на противоречия между Азатом и родителями, Насух благословляет его брак с Реян, чтобы семья осталась в сборе.

Хазар уговаривает жену рассказать Реян, что она им не родная дочь. Это все подслушал под дверью Азат.

Ветер любви 34 серия смотреть онлайн 07-05-2020:

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