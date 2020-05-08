Ветер любви 35 серия смотреть онлайн и обзор 08-05-2020

Ветер Любви 35 серия смотреть онлайн 08-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 35 серия вышла 8 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран допрашивает свою тетушку - Султан о своих родителях. Ферат тайно встречается с Реян, а Миран в это время признается Гюнюль, что любит ее как сестру. Насух запланировал тайный план по убийству Реян.

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Миран хотел узнать у тетушки - что она имела в виду, когда говорила о его родителях, но под чутким контролем Азизе та не сдалась. Ферат через Гюль выманил Реян, и попытался объясниться с ней из-за Мирана. После этого Реян встретилась с Мираном на месте сгоревшего дома, и объявила, что ему не удасться ничего спасти. Миран сказала Гюнюль, что не может быть с ней, потому что любит ее как сестру. Во флешбеках показывают, что Насух спланировал смерть Реян, после чего неурядицы в семье улягутся.

Ветер любви 35 серия смотреть онлайн 08-05-2020:

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