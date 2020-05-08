Ветер любви 36 серия смотреть онлайн и обзор 08-05-2020

Ветер Любви 36 серия смотреть онлайн 08-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 36 серия вышла 8 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран бесится из-за того, что не видит Реян, проходит несколько дней, и он снова стыкается с Хазаром, который ему сочувствует, но отвергает. Миран присылает Реян таинственный подарок, которые вызывает у той теплые воспоминания. В конце-концов Миран заявляет, что разводится с Гюнюль.

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Миран ждет Реян, но встречает ее отца, который напоминает Мирану о родителях, и стыдит его. Дома Миран находит таинственный камень, который отправляет Реян с запиской.

Дома Шадоглу готовятся к ночи невесты, и после нее Реян должны похитить и убить .Раньше не получалось, так как она не была сама. Но после того, как Миран дарит ей камень с их встречи, он пробирается в дом Шадоглу, дарит ей кое-что и просит уйти с ним, но та отправляет его домой к жене.

Разъяренный Миран возвращается домой и объявляет, что разводится с Гюнюль - ведь это она сказала Реян о браке.

Ветер любви 36 серия смотреть онлайн 08-05-2020:

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