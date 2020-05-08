УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Ветер любви 36 серия смотреть онлайн и обзор 08-05-2020

8 мая 2020, 17:50

Новая 36 серия Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Что было в 36 серии турецкого сериала Ветер Любви 08-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 36 серия смотреть онлайн 08-05-2020
Ветер Любви 36 серия смотреть онлайн 08-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 36 серия вышла 8 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран бесится из-за того, что не видит Реян, проходит несколько дней, и он снова  стыкается с Хазаром, который ему сочувствует, но отвергает. Миран присылает Реян таинственный подарок, которые вызывает у той теплые воспоминания. В конце-концов Миран заявляет, что разводится с Гюнюль.

Что показали в 36 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран ждет Реян, но встречает ее отца, который напоминает Мирану о родителях, и стыдит его. Дома Миран находит таинственный камень, который отправляет Реян с запиской.

Дома Шадоглу готовятся к ночи невесты, и после нее Реян должны похитить и убить .Раньше не получалось, так как она не была сама. Но после того, как Миран дарит ей камень с их встречи, он пробирается в дом Шадоглу, дарит ей кое-что и просит уйти с ним, но та отправляет его домой к жене.

Разъяренный Миран возвращается домой и объявляет, что разводится с Гюнюль - ведь это она сказала Реян о браке.

Ветер любви 36 серия смотреть онлайн 08-05-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

Ветер любви турецкий сериал турецкие сериалы Сериалы 1+1 новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ветер любви 36 серия смотреть онлайн и обзор 08-05-2020». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:06
"Лицемерил и продавал наркотики": одесские ультрас сделали заявление о Стерненко
17:57
Японские ученые доказали взаимосвязь алкоголя и рака желудка
17:50
Ветер любви 36 серия смотреть онлайн и обзор 08-05-2020 Видео
17:37
Медики сказали, когда есть сладкое – чтобы не толстеть
17:07
Узнать коронавирус по пятнам: медики показали на фото кожные проявления COVID-19 Видео
17:00
Ветер любви 35 серия смотреть онлайн и обзор 08-05-2020 Видео
16:56
Украинские академики взялись за медицинскую реформу
16:50
В Минэнерго рассказали, до какого времени не будут повышать тарифы на свет
16:45
Девушки сунут в рот длинные предметы - новый челлендж рвет сеть Видео
16:25
Аксенов решил запретить пользоваться кондиционерами в Крыму Видео
16:20
У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат горячую воду
16:14
План выхода из карантина пересмотрят - Ляшко Видео
16:00
Некрасивый маникюр 2020, который повторять нельзя - фото Фото
15:41
Украинцам сменили правила пополнения карт: как нынче переводить деньги
15:34
Снимается сериал Сокровище нации
15:31
Украина больше не будет покупать электроэнергию у Путина и Лукашенко
15:29
Депутаты от Слуги народа просят Шмыгаля отменить карантин в детсадах Видео
14:43
Аватар 2 - дата выхода, актеры и фото со съемок
14:42
Путин поздравил с Днем победы только украинцев, о Зеленском даже не вспомнил Видео
14:28
Ослабление карантина с 12 мая в Киеве: что не будет работать в столице
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять