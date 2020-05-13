УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Ветер любви 40 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020

13 мая 2020, 17:50

Новая 40 серия Ветер Любви на 1+1 уже вышла онлайн. Что было в 40 серии турецкого сериала Ветер Любви 13-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 40 серия серия смотреть онлайн 13-05-2020
Ветер Любви 40 серия серия смотреть онлайн 13-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 40 серия вышла 13 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Пока Миран спит, Реян сбегает, но он ее успевает догнать и просит второй шанс. Гюнюль сговаривается с Азатом, и устраивает шоу для матери, чтобы скорее нашли Мирана. Азизе приходит в дом Шадоглу и обещает устроить им ад за Гюнюль, но ее разговор заканчивается неприятным сюрпризом со стороны Хазара.

Что показали в 40 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран проснулся и перебрался ближе к Реян. Но когда девушка проснулась, то не стала спокойно за ним наблюдать - она расстроилась и сбежала.

Гюнюль уговорила Азата, воспользовавшись его простодушием, позвонить своей матери и устроила шоу актрисы одного театра, чтобы отомстить Реян и Мирану.

Пока Шадоглу выясняли отношения, Азизе явилась и потребовала вернуть Гюнюль, в противном случае угрожая превратит в ад жизнь Шадоглу. Но ей отказали. Хазару придется рассказать своей жене, что же случилось в прошлом между Шадоглу и Аслан-беями.

Миран успел догнать Реян и попросил у нее всего один день провести вместе, чтобы убедить ее остаться - в противном случае, она его больше никогда не увидит и не услышит.

Ветер любви 40 серия смотреть онлайн 13-05-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

Ветер любви турецкий сериал турецкие сериалы Сериалы 1+1 новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ветер любви 40 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:55
Суд оставил бывшего главу МИД Кожару под стражей
17:50
Ветер любви 40 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
17:50
Электронные сигареты: запретить или урегулировать?
17:48
У депутата от Слуги народа в Раде загорелся пульт для голосования Видео
17:36
Comic Con Ukraine 2020 - дата проведения и расписание фестиваля
17:15
Льготы и ЕСВ: Рада "подсластила" жизнь предпринимателям
17:04
"Вы просто ох*ели": в Сети разразился скандал из-за ремикса на песню-реквием Пливе кача
17:03
Новый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работать Видео
17:00
Ветер любви 39 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
16:40
"Новая программа в действии": глава Минфина сказал, когда Украине светит первый транш МВФ Видео
16:38
Конец запретам: в Еврокомиссии назвали дату открытия границ ЕС для украинцев
16:09
В Украине смягчили условия пребывания на улице Видео
16:01
Украинцам запретили поездки в Беларусь по внутренним паспортам: в Кабмине назвали дату
15:41
Вырвался "на волю": больной COVID-19 украинец рискнул выйти на работу и спровоцировал резонанс
15:35
В густом лесу 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала Видео
15:31
Шмыгаль анонсировал второй этап ослабления карантина Видео
15:10
"Накроет циклон": ряду областей Украины пообещали дожди Видео
15:08
Верланов оспаривает в суде свое увольнение с поста главы ГНС
14:52
Шмыгаль рассказал, на какую сумму хочет для Украины кредитов Кабмин
14:50
Как приготовить жареную картошку правильно: самый вкусный рецепт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять