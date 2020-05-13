Ветер любви 40 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020

Ветер Любви 40 серия серия смотреть онлайн 13-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 40 серия вышла 13 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Пока Миран спит, Реян сбегает, но он ее успевает догнать и просит второй шанс. Гюнюль сговаривается с Азатом, и устраивает шоу для матери, чтобы скорее нашли Мирана. Азизе приходит в дом Шадоглу и обещает устроить им ад за Гюнюль, но ее разговор заканчивается неприятным сюрпризом со стороны Хазара.

Что показали в 40 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран проснулся и перебрался ближе к Реян. Но когда девушка проснулась, то не стала спокойно за ним наблюдать - она расстроилась и сбежала.

Гюнюль уговорила Азата, воспользовавшись его простодушием, позвонить своей матери и устроила шоу актрисы одного театра, чтобы отомстить Реян и Мирану.

Пока Шадоглу выясняли отношения, Азизе явилась и потребовала вернуть Гюнюль, в противном случае угрожая превратит в ад жизнь Шадоглу. Но ей отказали. Хазару придется рассказать своей жене, что же случилось в прошлом между Шадоглу и Аслан-беями.

Миран успел догнать Реян и попросил у нее всего один день провести вместе, чтобы убедить ее остаться - в противном случае, она его больше никогда не увидит и не услышит.

Ветер любви 40 серия смотреть онлайн 13-05-2020:

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