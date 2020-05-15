Ветер любви 43 серия смотреть онлайн и обзор 15-05-2020

Ветер Любви 43 серия смотреть онлайн 15-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 43 серия вышла 15 мая в 17:15 на 1+1. Миран угрожает Насуху, но все не может выпутаться из нитей интриг Азизе. Он снова везет Реян гулять - тайно, но все тайное становится явным, как и то, что служанка Шадоглу Ханифе - сестра Азизе.

Что показали в 43 серии сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран еще раз расстроил Гюнюль тем, что он так и не отказался от Реян. Он едет встречается с Насухом, напоминает, что он в курсе его попытки убить Реян, и пообещал мстить.

Реян также разочаровала Азата - она снова называет его братиком.

Миран жалуется Эсме о том, что запутался, и как любит Реян, о чем услышала Азизе, которая проходила мимо.

Азизе встречается со служанкой Шадоглу Ханифе - она оказывается сестрой Азизе.

В конце Миран ранним утром приезжает к Шадоглу, завязывает Реян глаза, и везет ее на прогулку. Но ее отсутствие замечают домашние.

Ветер любви 43 серия смотреть онлайн 15-05-2020:

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