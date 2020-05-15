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Ветер любви 44 серия смотреть онлайн и обзор 15-05-2020

15 мая 2020, 17:30

Новая 44 серия Ветер Любви на 1+1 уже вышла онлайн. Что было в 45 серии турецкого сериала Ветер Любви 15-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 44 серия смотреть онлайн 15-05-2020
Ветер Любви 44 серия смотреть онлайн 15-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. Последняя 44 серия вышла 15 мая в 17:15 на 1+1. Азизе пришла к Шадоглу с авдокатами и напомнила, что забирает их дом. Миран отвез Ряен в поле, где полностью отстроил домик, в котором они ночевали, и снова сделал ей предложение и попросил начать все сначала.

Что показали в 44 серии сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Азизе пришла в дом Шадоглу, и объявила, что поскольку они не погасили долги перед Аслан-беями, то судом забирает их семейный дом. Брат Хазара собирается убить Азизе, но неожиданно Насух дает приказ собираться и съезжать, несмотря на откстрочку в неделю.

Тем временем Миран привозит Реян в поле - там он отстроил домик, в котором они провели первую ночь, восстановив полностью все как было, и даже вернув ее свадебное платье, которое она порвала утром в день свадьбы. Он делает ей предложение, а Реян просит навсегда забыть о мести Шадоглу.

Тем временем, Гюнюль готовится подписать соглашение на развод с Мираном. Все потому что до этого Азизе провела с ней разговор тет-а-тет, в котором объяснила, что таким способом получит все, что хочет, и пообещала после развода открыть все тайны Аслан-беев.

Ветер любви 44 серия смотреть онлайн 15-05-2020:

Все 44 серии 1 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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