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Ветер Любви 2 сезон - что было в 65 и 66 серии 01-06-2020

1 июня 2020, 17:05

Новые 64 и 66 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 63 и 64 серии турецкого сериала Ветер Любви 29-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 65 и 66 серия смотреть онлайн 01-06-2020
Ветер Любви 65 и 66 серия смотреть онлайн 01-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 21 и 22 серии (65 и 66 серия) вышли 1 июня в 17:15 на 1+1. Гюль просит Мирана рассказать сказку, в которой главный герой - он. Миран и Реян развлекают Гюль, пока в это время оказывается, что Шадоглу неожиданно вернули все свое имущество. По флешбекам и действиям Азизе и Насуха становится понятно, что их вражда связана с пожаром в доме семьи Азизе. Она снова подставляет всех, и пытается убить Реян, но в итоге, у нее случается провал, который разбивает сердце Мирану.

Что показали в 63 и 64 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 65 серия смотреть онлайн и обзор 01-06-2020

Миран рассказывает Гюль печальную сказку про мальчика у которого никого не было, пока он не влюбился. В это время Страдающий Азат становится голосом за экраном, который говорит, пока Азизе рассматривает себя в зеркале - ее обожженную изуродованную спину. На утро оказывается, что Шадоглу каким-то образом вернули документы на все свое имущество. Насух едет в свой дом, но встречается там с Азизе и они скандалят.

Азизе встречается с Азатом, и угрожая ему подставой, приказывает отправиться из Турции. Ярен в то же время звонит Реян и в истерике требует от той "вернуть брата Азата".

Раскрывается история Насуха - в его юности на их земле случился пожар в домике кого-то, кто жил на их земле. После этого Насух поменялся на всю жизнь. Учитывая, что Азизе и Ханифе пострадали от пожара, и когда-то жили недалеко от особняка Шадоглу, зрителей подводят к тому, что эти события все связаны.

Ветер любви 65 серия смотреть онлайн 01-06-2020:

Ветер Любви 66 серия смотреть онлайн и обзор 01-06-2020

Миран гоняется за "призрачными" врагами Аслан-беев, у него просиходит неприятный разговор с Фератом. Тем временем, Реян молча кидается в аэропорт "спасать Азата", а Миран дома ищет ее, и в сопровождении бабушки едет в аэропорт. Там сначала он поддается на провокацию Азизе, а потом дает в руки Азата его пистолет, которым его шантажировала Азизе, а из сумочки Реян достает билет на имя Реян, который купила Азизе. Потом он показывает всем их адвоката, который якобы переметнулся на сторону врага, и подставил их.

Из-за этого Азизе плачет крокодильими слезами и просит прощения у Реян, но расстроенный Миран понимает, что бабушка своим поведением разбила ему сердце, он прогоняет Реян и хочет побыть один.

Ветер любви 66 серия смотреть онлайн 01-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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