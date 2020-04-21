Ветер любви 9 серия - смотреть онлайн 21-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 9 серия вышла в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Бабушка Мирана забрала Реян из домика и жестоко опозорила. Об этом узнал Азат, который начал что-то понимать. Тем временем Миран ничего не знает, и считает, что его жена сгорела.

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Сериал выходит по буднях в 17-15 кроме пятницы.

Бабушка Мирана забрала Реян из домика, отвезла обратно в город, и выбросила на главной площади. Ее подобрал бродяга, который защитил ее.

Азат услышал, как весь город говорит о том, что Реян выкинули посреди города. Он кинулся к Реян - обвинил ее, что та все знала. Однако ее семейство решило ничего не говорить главе ее семьи.

Тем временем Гюль - в коме. Врачи не смогли вытащить пулю. С ней остаются ее родители.

Гюнюль думала, что, когда Миран избавиться от Реян, будет с ней, то он заявил ей, что не любил и не полюбит ее. Но его бабушка продолжает на него давить, и собирается жестоко проучить Мирана.

Ветер любви 9 серия смотреть онлайн на 1+1 21-04-2020:

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