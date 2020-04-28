Ветер любви 21 серия онлайн 28-04-2020 / 1+1

Новый турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 21 серия вышла 28 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. В новой серии Миран и Азизе ставят ультиматум Шадоглу, а Султан издеваются с Реян, пока старших нет дома.

Что показали в 21 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран и Азизе едут на встречу с Шадоглу - они ставят им ультиматум - отдать дом, и тогда Аслан-беи выплатят их долг в 100 миллионов долларов.

Тем временем, Султан не дают Реян уйти из дома, и сажают под замок, из-за чего девушка целый день бьется в истерике. Когда Миран узнает об этом, он опрометью кидается домой ее спасать - дает позвонить матери и ведет на прогулку.

Тем временем его сестра тихи выскользнула на прогулку, и случайно увидела, как Гинюль встретилась в городе с Азатом и Ярен для заговора.

Ветер любви 21 серия смотреть онлайн эфир 28-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.