Ветер любви 23 серия онлайн 29-04-2020 / 1+1

Новый турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 23 серия вышла 29 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. В новой серии Азат и Гюнюль подставили Мирана, и Реян ушла с Азатом. Однако в дороге случилась трагедия - машина Азата попала в аварию.

Что показали в 23 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Миран привез Реян обратно в дом Ферата, но поехал за продуктами, оставив девушку одну - с ключами, чтобы защититься от всех.

Но Ярен еще раньше разговорила Ферата, и он признался Шадоглу, что Миран женат на Гинюль, и что они ездят в дом Ферата время от времени.

Так что, когда Миран уехал, Гинюль постучалась к Реян, и рассказала, что Миран женат на ней, а Реян всего лишь любовница. Реян сама ушла с Азатом, а Гинюль сама себя ранила, и стала дожидаться Мирана.

Тем временем Азат не справился с управлением, и пока вез Реян, попал в аварию - девушка получила травмы.

В больницу, куда приехали Миран и Ферат привезли Реян, но Миран еще об этом не знает. А Ферат осознал, что Ярен обманула его и воспользовалась его расположением к ней.

Реян в бреду все равно зовет Мирана, несмотря на то, что добровольно ушла с Азатом.

Ветер любви 23 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.