Ветер любви 24 серия онлайн 29-04-2020 / 1+1

Новый турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 24 серия вышла 29 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. В новой серии Реян и Миран буквально на мгновение разминулись в больнице, и это может стоить им отношений в будущем. Реян хотела поговорить с Мираном, но ей показали свадебные фото Мирана и Гюнюль.

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Азат убеждает Реян, что Миран ей не нужен, а он, Азат ее защитит и спасет. В то же время Миран отбивается от разъяренных Султан, и одновременно судорожно пытается найти Реян. Во флэшбеках показано, что Гюнюль решила окончательно добить Реян и Мирана, и когда девушка ушла с Азатом, сама себя пырнула ножом в живот, а свернула потом на Реян.

Ветер любви 24 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020:

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