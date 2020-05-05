Ветер любви 29 серия смотреть онлайн 05-05-2020

Ветер любви 29 серия онлайн 05-05-2020 / 1+1

Новый турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 29 серия вышла 5 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. В новой серии Азат узнает, что Реян бежала - однако никто не знает, что организовал все ее дядя. Миран узнает, куда сбежала Реян, а Гюнюль плетет новые интриги вокруг него.

Что показали в 29 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Азар устраивает дома сцену и собирается идти убивать Мирана, но его отговаривают. Гюль подслушала, куда отправилась Реян и с охранником из дома Шадоглу отправляется к Мирану - просить, чтобы он забрал Реян.

Тем временем, Насух обнаруживает пропажу Гюль, и уже начинает во всем подозревать Аслан-беев.

Ветер любви 29 серия смотреть онлайн эфир 05-05-2020:

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