Ветер любви 29 серия смотреть онлайн 05-05-2020

Новая 29 серия Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Что было в 29 серии Ветра Любви 05-05-2020 читай и смотри на Главреде.
Новый турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 29 серия вышла 5 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. В новой серии Азат узнает, что Реян бежала - однако никто не знает, что организовал все ее дядя. Миран узнает, куда сбежала Реян, а Гюнюль плетет новые интриги вокруг него.
Что показали в 29 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.
Азар устраивает дома сцену и собирается идти убивать Мирана, но его отговаривают. Гюль подслушала, куда отправилась Реян и с охранником из дома Шадоглу отправляется к Мирану - просить, чтобы он забрал Реян.
Тем временем, Насух обнаруживает пропажу Гюль, и уже начинает во всем подозревать Аслан-беев.
Ветер любви 29 серия смотреть онлайн эфир 05-05-2020:
Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.