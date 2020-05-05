Ветер любви 30 серия смотреть онлайн 05-05-2020

Ветер любви 30 серия онлайн 05-05-2020 / 1+1

Новый турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 30 серия вышла 5 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. В новой серии Султан пытается манипулировать самой Азизе - она уже создала план, как лишить Аслан-беев имущества. В доме Шадоглу неурядицы, а Ярен и дальше манипулирует Фератом по своим соображениям.

Что показали в 30 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Ярен и Гюнюль и дальше плетут интриги против Аслен-беев и Реян - уже с благословения своих мамочек.

Миран бросил все дела на Ферата и ищет Реян - но его бабушка начала подозревать, что происходит.

Ветер любви 30 серия смотреть онлайн эфир 05-05-2020:

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