УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Золотой Глобус 2021 - список победителей популярной кинопремии

1 марта 2021, 11:10

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения победителей ежегодной премии в сфере кино и сериалов Золотой Глобус.

Золотой Глобус
Золотой Глобус / Reuters

В США в отеле The Beverly Hilton Hotel в Лос-Анджелесе в ночь на состоялась 78-я церемония вручения премии Золотой глобус.

Церемония престижной премии происходила с учетом мер безопасности для предотвращения заболевания коронавирусом - некоторые звезды прибыли на красную дорожку, и снимались с дистанцией, остальные остались дома, и присылали свои фото, а на связь выходили онлайн.

Как и предполагалось, Чедвик Боузман стал лучшим драматическим киноактером посмертно за роль в картине Ма Рейни: Мать блюза. С другой стороны, Лучшей драматической киноактрисой неожиданно стала Андра Дэй за главную роль в фильме Соединенные Штаты против Билли Холлидэя.

Золотой Глобус 2021 - список победителей

  • Лучший фильм — драма

  • Земля кочевников

  • Лучший фильм — мюзикл/комедия:

  • Борат 2

  • Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао — Земля кочевников

  • Лучший актер — драма:

  • Чедвик Боузман — Ма Рэйни: Мать блюза

  • Лучшая актриса — драма:

  • Андра Дэй — Соединенные Штаты против Билли Холидэй

  • Лучший актер — мюзикл/комедия:

  • Саша Барон Коэн— Борат 2

  • Лучшая актриса — мюзикл/комедия:

  • Розамунд Пайк — Аферистка

  • Лучший актер второго плана:

  • Дэниэл Калуя — Иуда и черный мессия

  • Лучшая актриса второго плана:

  • Джоди Фостер — Мавританец

  • Лучший сценарий:

  • Аарон Соркин — Суд над чикагской семеркой

  • Лучший фильм на иностранном языке:

  • Минари

  • Лучший анимационный фильм:

  • Душа

  • Лучший саундтрек:

  • Трент Резнор Аттикус Рос, Джон Батист — Душа

  • Лучшая песня:

  • Io Sí (Seen) — из к/ф Вся жизнь впереди

  • Почетная награда им. Сесила Б. ДеМилля:

  • Джейн Фонда

Читайте такжеКиноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию

Категория Телевидение

  • Лучший сериал — драма:

  • Корона

  • Лучшая актриса на ТВ — драма:

  • Эмма Коррин — Корона

  • Лучший актер на ТВ — драма:

  • Джош О’Коннор — Корона

  • Лучший сериал — мюзикл/комедия:

  • Шиттс Крик

  • Лучшая актриса на ТВ — комедия:

  • Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик

  • Лучший актер на ТВ — комедия:

  • Джейсон Судейкис — Тед Лассо

  • Лучший мини-сериал:

  • Ход королевы

  • Лучшая актриса в мини-сериале:

  • Аня Тейлор-Джой — Ход королевы

  • Лучший актер в мини-сериале/телефильме/антологии:

  • Марк Руффало — Я знаю, что это правда

  • Лучшая актриса второго плана на ТВ:

  • Джиллиан Андерсон— Корона

  • Лучший актер второго плана на ТВ:

  • Джон Бойега — Голос перемен

  • Почетная премия за вклад в телевидение:

  • Норман Лир

Напомним, что Золотой Глобус проходит до вручения премии Оскар, и часто победители совпадают.

Как известно, церемония вручения премии Оскар 2021 состоится 28 апреля.

Золотой глобус новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Золотой Глобус 2021 - список победителей популярной кинопремии». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актерыРассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры Создатель Района №9 снимает продолжение фильмаСоздатель Района №9 снимает продолжение фильма Финчер снимает фильм по комиксу и выбрал актера на главную рольФинчер снимает фильм по комиксу и выбрал актера на главную роль Появилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов СнайдераПоявилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов Снайдера Сериал Локи 2021 получил новую дату выходаСериал Локи 2021 получил новую дату выхода
Следующий материал

Последние новости

12:15
Рабинович выложил карту Украины без Крыма и вызвал скандал
12:14
Полиция проверяет вероятность убийства Анны Кастельянос
12:07
Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко
11:51
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
11:40
Полякова заявила, что ее использовали для пиара - Кароль ответила Видео
Реклама
11:39
С первым днем весны: красивые поздравления с 1 марта: открытки, гиф и слова Видео
11:31
В ТКГ раскрыли планы России по привлечению миротворцев на Донбасс Видео
11:21
В Украине появится "суд в смартфоне": Зеленский раскрыл детали Видео
11:10
Золотой Глобус 2021 - список победителей популярной кинопремии
11:07
В Минфине назвали условия выдачи льготных кредитов на жилье Видео
11:07
Украинские военные готовятся к наступлению в городах Видео
10:52
Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
10:50
Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правило Видео
10:49
Провальный старт вакцинации от СOVID-19: стало известно, сколько украинцев получили прививку Видео
10:22
Google Карты засняли инопланетный корабль — но всё оказалось забавнее
10:18
В Минсоцполитики назвали дату получения украинцами повышенных пенсий Видео
10:14
Экс-солистка Little Big найдена мертвой дома при странных обстоятельствах
10:07
Двое украинских дипломатов "погорели" на контрабанде и коррупции
10:07
Зеленский погорячился воевать сразу на нескольких фронтах мнение
09:39
Боррель рассказал детали закрытых переговоров с Лавровым в России
Реклама
09:38
Названа страна ЕС, где украинцы смогут отдохнуть уже с апреля Видео
09:23
Весна отменяется: астролог рассказал о погоде в марте
09:03
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство Видео
08:56
В Нафтогазе предрекли существенное падение цены на газ Видео
08:48
Каким будет первый день весны в Украине: синоптик порадовал прогнозом Видео
08:39
Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте Видео
08:26
Как быстро понизить уровень холестерина: легкие способы Видео
08:25
Чат с политическим экспертом Тарасом Загородним
08:23
В Раде озвучили список выходных в марте для украинцев Видео
08:06
Синоптик спрогнозировал, каким будет начало весны в Украине Видео
08:01
Из-за СП-2 Россию заставят еще и ремонтировать украинскую ГТС мнение
07:34
В Украине мог появиться новый штамм COVID-19: Голубовская уточнила, кто окажется под ударом Видео
07:02
В Армении оппозиция предложила премьеру Пашиняну политическую сделку Видео
06:29
Трамп рассказал, пойдет ли в президенты США еще раз Видео
06:29
В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджаки Фото Видео
06:00
Магнитная буря с 1 марта ударит по сердцу и голове: как пережить Видео
05:43
Лукашенко загнан в угол и вынужден сдать Беларусь Путину – журналист Видео
05:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
05:03
Эксперт объяснил, в чем проблема законопроектов о коллаборационистах Видео
05:02
Какие вещества заставляют людей объедаться - ответ диетолога Видео
Реклама
04:30
Синоптик дал неожиданный прогноз погоды до лета с морозами и "потопом" Видео
04:08
День кошек 1 марта: что за праздник и как поздравить Видео
03:42
В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья Видео
02:45
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
02:29
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
01:58
Замужняя учительница попалась на сексе с школьником-подростком Видео
01:30
Тихановская объяснила, как Путин решит вопрос с "проблемным" Лукашенко Видео
00:57
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
00:39
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
28 февраля, воскресенье
23:57
Инфекционист публично призвал Степанова и Ляшко привиться индийской вакциной Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять