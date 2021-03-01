Золотой Глобус 2021 - список победителей популярной кинопремии

Золотой Глобус / Reuters

В США в отеле The Beverly Hilton Hotel в Лос-Анджелесе в ночь на состоялась 78-я церемония вручения премии Золотой глобус.

Церемония престижной премии происходила с учетом мер безопасности для предотвращения заболевания коронавирусом - некоторые звезды прибыли на красную дорожку, и снимались с дистанцией, остальные остались дома, и присылали свои фото, а на связь выходили онлайн.

Как и предполагалось, Чедвик Боузман стал лучшим драматическим киноактером посмертно за роль в картине Ма Рейни: Мать блюза. С другой стороны, Лучшей драматической киноактрисой неожиданно стала Андра Дэй за главную роль в фильме Соединенные Штаты против Билли Холлидэя.

Золотой Глобус 2021 - список победителей

Лучший фильм — драма

Земля кочевников

Лучший фильм — мюзикл/комедия:

Борат 2

Лучший режиссер

Хлоя Чжао — Земля кочевников

Лучший актер — драма:

Чедвик Боузман — Ма Рэйни: Мать блюза

Лучшая актриса — драма:

Андра Дэй — Соединенные Штаты против Билли Холидэй

Лучший актер — мюзикл/комедия:

Саша Барон Коэн— Борат 2

Лучшая актриса — мюзикл/комедия:

Розамунд Пайк — Аферистка

Лучший актер второго плана:

Дэниэл Калуя — Иуда и черный мессия

Лучшая актриса второго плана:

Джоди Фостер — Мавританец

Лучший сценарий:

Аарон Соркин — Суд над чикагской семеркой

Лучший фильм на иностранном языке:

Минари

Лучший анимационный фильм:

Душа

Лучший саундтрек:

Трент Резнор Аттикус Рос, Джон Батист — Душа

Лучшая песня:

Io Sí (Seen) — из к/ф Вся жизнь впереди

Почетная награда им. Сесила Б. ДеМилля:

Джейн Фонда

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Категория Телевидение

Лучший сериал — драма:

Корона

Лучшая актриса на ТВ — драма:

Эмма Коррин — Корона

Лучший актер на ТВ — драма:

Джош О’Коннор — Корона

Лучший сериал — мюзикл/комедия:

Шиттс Крик

Лучшая актриса на ТВ — комедия:

Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик

Лучший актер на ТВ — комедия:

Джейсон Судейкис — Тед Лассо

Лучший мини-сериал:

Ход королевы

Лучшая актриса в мини-сериале:

Аня Тейлор-Джой — Ход королевы

Лучший актер в мини-сериале/телефильме/антологии:

Марк Руффало — Я знаю, что это правда

Лучшая актриса второго плана на ТВ:

Джиллиан Андерсон— Корона

Лучший актер второго плана на ТВ:

Джон Бойега — Голос перемен

Почетная премия за вклад в телевидение:

Норман Лир

Напомним, что Золотой Глобус проходит до вручения премии Оскар, и часто победители совпадают.

Как известно, церемония вручения премии Оскар 2021 состоится 28 апреля.