Золотой Глобус 2021 - список победителей популярной кинопремии

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения победителей ежегодной премии в сфере кино и сериалов Золотой Глобус.
В США в отеле The Beverly Hilton Hotel в Лос-Анджелесе в ночь на состоялась 78-я церемония вручения премии Золотой глобус.
Церемония престижной премии происходила с учетом мер безопасности для предотвращения заболевания коронавирусом - некоторые звезды прибыли на красную дорожку, и снимались с дистанцией, остальные остались дома, и присылали свои фото, а на связь выходили онлайн.
Как и предполагалось, Чедвик Боузман стал лучшим драматическим киноактером посмертно за роль в картине Ма Рейни: Мать блюза. С другой стороны, Лучшей драматической киноактрисой неожиданно стала Андра Дэй за главную роль в фильме Соединенные Штаты против Билли Холлидэя.
Золотой Глобус 2021 - список победителей
Лучший фильм — драма
- Земля кочевников
Лучший фильм — мюзикл/комедия:
- Борат 2
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао — Земля кочевников
Лучший актер — драма:
- Чедвик Боузман — Ма Рэйни: Мать блюза
Лучшая актриса — драма:
- Андра Дэй — Соединенные Штаты против Билли Холидэй
Лучший актер — мюзикл/комедия:
- Саша Барон Коэн— Борат 2
Лучшая актриса — мюзикл/комедия:
- Розамунд Пайк — Аферистка
Лучший актер второго плана:
- Дэниэл Калуя — Иуда и черный мессия
Лучшая актриса второго плана:
- Джоди Фостер — Мавританец
Лучший сценарий:
- Аарон Соркин — Суд над чикагской семеркой
Лучший фильм на иностранном языке:
- Минари
Лучший анимационный фильм:
- Душа
Лучший саундтрек:
- Трент Резнор Аттикус Рос, Джон Батист — Душа
Лучшая песня:
- Io Sí (Seen) — из к/ф Вся жизнь впереди
Почетная награда им. Сесила Б. ДеМилля:
- Джейн Фонда
Читайте такжеКиноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию
Категория Телевидение
Лучший сериал — драма:
- Корона
Лучшая актриса на ТВ — драма:
- Эмма Коррин — Корона
Лучший актер на ТВ — драма:
- Джош О’Коннор — Корона
Лучший сериал — мюзикл/комедия:
- Шиттс Крик
Лучшая актриса на ТВ — комедия:
- Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик
Лучший актер на ТВ — комедия:
- Джейсон Судейкис — Тед Лассо
Лучший мини-сериал:
- Ход королевы
Лучшая актриса в мини-сериале:
- Аня Тейлор-Джой — Ход королевы
Лучший актер в мини-сериале/телефильме/антологии:
- Марк Руффало — Я знаю, что это правда
Лучшая актриса второго плана на ТВ:
- Джиллиан Андерсон— Корона
Лучший актер второго плана на ТВ:
- Джон Бойега — Голос перемен
Почетная премия за вклад в телевидение:
- Норман Лир
Напомним, что Золотой Глобус проходит до вручения премии Оскар, и часто победители совпадают.
Как известно, церемония вручения премии Оскар 2021 состоится 28 апреля.