Disney готовит сериал про Хана Соло и Дарта Мола

Звездные войны / Disney +

Хан Соло получит собственный сериал на Disney+, об этом сообщает издание Star Wars Unity со ссылкой на свои источники.

Впервые подобная информация появилась в сентябре 2019 года, но тогда речь шла о шоу про преступные синдикаты вроде Багрового рассвета и Черного солнца.

Теперь же речь идет о полноценном продолжении Хана Соло. Звездные войны. Истории с теми же актерами. Поэтому, скорее всего, Олден Эренрайк и другие актеры вернутся к своим ролям.

Не исключено, что этот сериал будет связан с потенциальным шоу про Лэндо Калриссиана, о котором инсайдеры говорили прежде. Возможно, это то, что Алден Эренрайх недавно имел в виду, когда говорил Esquire: "Я слышал о чем-то оооочень странном, но ничего конкретного", когда его спросили о его будущем в Звездных войнах.

При этом издание утверждает, что возвращение Ландо Калризиана может означать не только создание сериала Соло. По их источникам, могут готовится сериалы Соло, Ландо и Мол - последний о Дарте Моле, которого все никак не могли убить в Звездных войнах.

Ранее сообщалось о возвращении актера Дональда Гловера к роли Лэндо Калризиана.