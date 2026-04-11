На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

NASA успешно запустило миссию Artemis II

После облёта Луны миссия Artemis II выходит на завершающий этап — возвращение экипажа на Землю.

NASA предстоит провести астронавтов через самый опасный участок — вход в атмосферу, сообщает Space.com.

Корабль Orion на огромной скорости войдёт в плотные слои атмосферы, где температура на его поверхности достигнет экстремальных значений. Основную защиту обеспечивает тепловой щит, который должен выдержать сильнейший нагрев. После предыдущих испытаний траекторию входа изменили, чтобы снизить нагрузку на корпус.

Этот этап длится всего несколько минут, но сопровождается образованием плазмы, из-за чего связь с Землёй временно прерывается. Затем капсула начинает замедляться: сначала раскрываются стабилизирующие, а потом основные парашюты, которые обеспечивают мягкое приводнение в Тихом океане.

После посадки экипаж эвакуируют спасательные службы. Успешное завершение миссии станет важным шагом к следующим этапам программы и подготовке будущих пилотируемых полётов на Луну.

Редкое космическое образование вызвало обеспокоенность у исследователей

Астрономы обратили внимание на необычное явление в Кольцевая туманность. В её центральной области была выявлена редкая структура — узкий вытянутый участок, содержащий ионизированное железо, происхождение которого пока не удалось объяснить.

Этот объект расположен примерно в 2,3 тысячи световых лет от Земли. Подобные образования в таких туманностях ранее не фиксировались, поэтому находка вызывает особый интерес у учёных и требует дальнейшего изучения.

Ранее Главред писал о том, что в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.

Также сообщалось о том, что NASA обнаружило странную особенность самого дорогого астероида Солнечной системы. С помощью космического телескопа Джеймса Вебба, ученые обнаружили уникальное явление.

Вам может быть интересно:

Об источнике: NASA Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США. NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлэб", а затем и Спейс шаттл. NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

