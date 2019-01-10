Перекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило Порошенко

Зеленский предложил украинцам назвать 5 проблем Украины / УНИАН

Ещё практически "не начали", но все уже залито отборной истерикой. Что абсолютно не удивляет. Если ты - действующий топ-менеджер - предлагаешь в качестве базового стандартный концепт неудачников "кто, кроме меня?", отказываясь отвечать по сути ключевых претензий, диалога не будет. Вообще.

Почему Насиров или Розенблат? Почему Семочко или Медведчук? Почему своим индульгенция на любое воровство, остальным закон, тарифы и ярлык "врага"? Что такое "торговля с РФ" и кто именно в ней так вкусно сидит нынче? Этих вопросов не существует. Потому что... "никто кроме"...

Читайте такжеПочему Зеленский может запросто победитьИ разве нас должно удивлять, что Владимир Зеленский, предлагающий все подряд обсуждать в широких общественных дискуссиях, как это принято в европейской и даже американской традициях, вызывает столь болезненные панические приступы у команды Петра Порошенко?

Все слишком просто. Между аудиториями Петра Алексеевича и Владимира Александровича чувствуется глобальная разница. Очередное слащавое "о томосе" на страничке Порошенко, которую мощно закармливают рекламными бюджетами - несколько сотен тысяч постановочных лайков и абсолютно ботные комментарии в стиле "слава наследнику Бога на земле!"

Предложение Зеленского обсудить "кандидатский минимум" собирает гораздо больше живых лайков и провоцирует живейшее обсуждение увлечённых людей. Почему? Потому что в этом и кроется реальное отношение потенциального избирателя к двум персонажам. Банальщина против чего-то живого.

Более того, не имея хороших предложений, интеллектуальная часть общества все активнее собирается обсуждать что-то именно у Зеленского. Скорее только у Зеленского. Потому что команда Петра Алексеевича предлагает два стандартных формата общественной дискуссии - примитивную хулу оппонентов или слащавую истерику восторженных идиотов. Надо честно признать, что "государевы боты" и не смогут нам предложить обсуждение чего-то серьезного и глобального. Не их это уровень. Их уровень - крайности. Либо - все враги. Либо наш "Папа" - гениален, великолепен и войдёт в историю золотыми буквами. И? Нам точно нужна эта дремучая лагерная дремь?

Читайте такжеА почему не Зеленский?А потому - ещё один бесполезный совет. Не можете организовать нормальную общественную дискуссию? Ну так и не занимайтесь этим. Себе же хуже делаете. Просто делайте ставку на теневую классику - админка, силовики, манипуляции. И сильно меньше слов. Единственный рабочий лозунг для команды Порошенко - "мы молчим, но работаем, пока вы все просто болтаете".

Хотя. И с этим лозунгом проблемы. Потому что президент - это всего лишь наёмный менеджер. Не историческое лицо, не суперлидер, не титан, пьющий чай с олимпийскими богами. А всего лишь человек, который должен обеспечить качественный управленческий сервис. Который включает в себя минимизацию агрессии со стороны государства по отношению к обществу. Всё остальное - это сказки венского леса, где иногда подают хороший кофе. Впрочем, даже сказки эти оказались третьесортными и сильно раздражающими.