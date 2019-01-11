У Нафтогаза с Газпромом сложились БДСМ-отношения

Руководители Газпрома и Нафтогаза Алексей Миллер и Андрей Коболев

Почему бессмысленно сохранять нынешнюю команду в любом виде? Потому что всегда... чёрное. И потому что реформы идут "шальными темпами". И потому что продолжаем резво "гетькати від Москви!".

В популярных рекламных фэйках, коими бесконечно наслаждается провинциальная pr-команда ПА, неожиданно появился редкий не-гуманитарный тезис - "компания Нафтогаз впервые показала прибыль". Большую. Нереальную по земным меркам. Супер, конечно. Но это точно не так. Потому что... как всегда. И потому что чуть ниже мелким нечитаемым шрифтом сообщение от Минэконома: "за 6 месяцев 2018 года 100 крупнейших госкомпаний вместе получили на... 41,9% меньше чистой прибыли, чем за аналогичный период 2017 года. А основным фактором, повлиявшим на падение общих показателей, стало существенное уменьшение чистой прибыли НАК Нафтогаз України - на 60,3%".

Читайте такжеКоболев предрек демонтаж ГТС УкраиныНо и это ещё не все. Столь выраженное снижение показателей самого Нафтогаза связано в свою очередь с "резким увеличением убытков Укртрансгаза (100% акций у НАКа) с 1,6 млрд до 18,3 млрд". И пока наши веселые gov-агитаторы продолжают рассказывать об эффективном Коболеве, сам Андрей Владимирович, этот несомненнейший вундеркинд цинизма, неожиданно так выходит в эфир, чтобы порассуждать о непростых БДСМ-отношениях с... Газпромом.

И выдаёт просто шикарную цитату, в которой вся суть нашей шизофрении: "основная подоплека иска - потеря стоимости нашей газотранспортной системы из-за того, что "Газпром" построит обходные потоки и не выполнит долгосрочные обязательства перед Нафтогазом. Почему этот иск так важен? Это козырная карта в переговорах. Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите обходные газопроводы и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться". Ну, гениально же...

Читайте такжеВ Польше Северный поток-2 назвали "убийцей" УкраиныЧитать Коболева нужно по слогам, чтобы понять всю нелепость ключевого лозунга Петра Алексеевича. Наши упорные пятилетние реформы таки опять свелись к вечному спору с... Газпромом - или долгосрочный контракт с гарантиями, или... Надо ли говорить, что реальное реформенное решение, конечно же, существовало. Так вот, вся реформа - это три обязательных шага. Разделение добычи и транзита (и сбыта). Юридическое и фактовое создание консорциума с европейскими потребителями ru-газа. Закупка российского газа строго на нашей восточной границе. Но это, если бы ребята не лгали и были бы хоть на полноса профессионалами.

Впрочем, о чем это мы вообще? Вся суть наших реформ - только в смене фамилий смотрящих. Газовое же посредничество - это фантастическая прибыль с нулевыми вложениями. Получаешь админ-возможность и попутно получаешь один из самых высокорентабельных бизнесов в стране. А зачем резать курицу, несущую классные "золотые яйца"? Бери и жри... Тем более, имея армия дешевых pr-оправдывателей.