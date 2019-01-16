Хаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтинг

Глава АП Игорь Райнин / president.gov.ua

Решение любого кризиса предполагает унификацию и мобилизацию всех ресурсов в едином центре.

Команда Петра Алексеевича явно находится в кризисе. Идейном, организационном, коммуникационном. Им никак не удаётся нащупать уникальные пробивные технологии, которые смогут поломать негативный тренд и вытянуть кандидатский рейтинг из депрессивных задворок на психологически комфортное первое-второе место... Что чрезвычайно важно для их базовый концепции агитации - через местные структуры и в качестве рассказа о безальтернативности "отца нации" на фоне клоунов и ru-агентесс.

Причина столь впечатляющего хаоса и склок в ближайшем президентском окружении проста. Сам Петр Алексеевич исторически предпочитает выстраивать вокруг себя множество разнообразных "центров влияния" и поручать этим центрам дублирующие функции и даже однотипные организационные задания. Что-то типа "пойди туда, не знаю куда, и принеси что-то эпическое". Результативность и выполняемость подобных поручений, как это ни парадоксально, не важны. Важен только правильный крик и самовосхваление со стороны тех, кому поручили. Такая себе извращённая внутренняя конкуренция не компетенций даже, но лояльности...

Читайте такжеПорошенко пытается еще раз обмануть избирателейПри этом Петр Алексеевич действительно блестящий манипулятор, так как регулярно смущает эти самые центры личными доверительными и многочасовыми встречами с их неформальными лидерами. Сегодня с одним и очень по-доброму. Завтра - с другим, но точно также по-доброму и с точно такими же заданиями... Неформальные лидеры (члены команды и официальные лица), в свою очередь, быстро понимают эту изящную игру шефа и потому постоянно сидят у него на ушах с рассказами о неэффективности друг друга.

Странный намек на опалу главы администрации Райнина ровно из этого разряда. Безусловно, сам по себе Игорь Львович - человек безобидный (в кулуарном смысле) и точно не претендующий на организационную монополию. Он явно не потянет решение сложных задач. Тем не менее, он эффективен именно с точки зрения банального аппаратного контроля - президент дал поручение, Райнин отследил выполнение, доложил, а по ходу ещё и напомнил исполнителям. Короче, он совсем не конкурент ключевым теневым орговикам Петра Алексеевича. Тогда зачем?

Впрочем, кризисная кампания предполагает жёсткую управленческую вертикаль. Один центр принятия решений. Один центр ретрансляций вниз этих решений. Специальная выездная группа, которая оперативно отслеживает ситуацию и выписывает нагоняи. Всего этого у Петра Алексеевича, разумеется, нет. Каждая из частей его большой команды работает автономно, креативит идеи, в том числе организационные, что-то обязательно утверждает у самого Порошенко, а потом пытается их реализовать и хорошо отбюджетировать чужими деньгами... Очевидно, что все это крайне неэффективно, так как в большой конфликтной системе 90% ресурсов тратится... на выяснение отношений внутри и определение, кто тут главный. Иногда это банально выходит на публику. Как в случае с Райниным.