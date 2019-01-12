Социологи выяснили, на сколько поднялся рейтинг Порошенко после Томоса

Эксперты считают, что автокефалия ПЦУ имела для гаранта положительный эффект.
Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины повысило рейтинг президента Петра Порошенко на 4%.
"Томос действительно сыграл свою роль: мы с Центром Разумкова проводили последний опрос, полевой этап закончился 25-го декабря, 28-го мы презентовали результаты. События, связанные с Томосом, были в нашем опросе. И в нашем исследовании рейтинг Порошенко действительно подрос на 4%, он уже оторвался за пределы статистической погрешности на второе место. То есть, этот эффект был", - сказала она в эфире Громадського ТВ.
По словам социолога, важным остается вопрос, сможет ли удержать глава государства этот рейтинг, и будет ли он демонстрировать тенденцию к росту.
"Я не думаю, что он будет снижаться, но будет ли он расти? А очевидно, что есть необходимость его роста, потому что сейчас рейтинги низкие у всех, даже у лидера избирательной гонки (Юлии Тимошенко - ред.). У которой я не помню, чтобы за три месяца до выборов были такие низкие рейтинги", - сказала Бекешкина.
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Эксперт подчеркнула, что Порошенко не должен полагаться только на Томос, его команда должна использовать другие факторы для роста популярности.
"Насколько Томос будет влиять - это вопрос открытый. Нужны также другие факторы ... но избирательная кампания еще не началась, президент еще не представил свою программу, свои предложения, собственно, он еще не зарегистрировался", - сказала она.
Как ранее сообщалось, социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ.