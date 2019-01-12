Социологи выяснили, на сколько поднялся рейтинг Порошенко после Томоса

Порошенко благодаря Томосу увеличил рейтинг на 4% / president.gov.ua

Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины повысило рейтинг президента Петра Порошенко на 4%.

"Томос действительно сыграл свою роль: мы с Центром Разумкова проводили последний опрос, полевой этап закончился 25-го декабря, 28-го мы презентовали результаты. События, связанные с Томосом, были в нашем опросе. И в нашем исследовании рейтинг Порошенко действительно подрос на 4%, он уже оторвался за пределы статистической погрешности на второе место. То есть, этот эффект был", - сказала она в эфире Громадського ТВ.

По словам социолога, важным остается вопрос, сможет ли удержать глава государства этот рейтинг, и будет ли он демонстрировать тенденцию к росту.

"Я не думаю, что он будет снижаться, но будет ли он расти? А очевидно, что есть необходимость его роста, потому что сейчас рейтинги низкие у всех, даже у лидера избирательной гонки (Юлии Тимошенко - ред.). У которой я не помню, чтобы за три месяца до выборов были такие низкие рейтинги", - сказала Бекешкина.

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Эксперт подчеркнула, что Порошенко не должен полагаться только на Томос, его команда должна использовать другие факторы для роста популярности.

"Насколько Томос будет влиять - это вопрос открытый. Нужны также другие факторы ... но избирательная кампания еще не началась, президент еще не представил свою программу, свои предложения, собственно, он еще не зарегистрировался", - сказала она.

Как ранее сообщалось, социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ.