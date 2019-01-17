Почему "сухой закон" губителен для Украины

В регионах Украины вводят сухой закон/ скриншот, 112 Украина

Бутылку виски поместили в гроб и устроили алкоголю торжественное погребение. Это событие имело место в Норфолке, Вирджиния, ровно сто лет назад – 17 января 1919 года. В тот день вошла в силу 18-тая поправка к Конституции США, которая запретила производство, продажу и перевозку любого алкоголя в стране. Начал действовать так называемый "сухой закон" - одно из уникальных ноу-хау двадцатого века.

Уникальность тут со знаком "минус": прагматичные американцы пошли против законов экономики, которыми руководствуется на только капитализм. Благие намерения – а сделать трезвыми, здоровыми и счастливыми миллионы людей на континенте именно во благо! – привели Америку в ад Великой депрессии. Её составляющие – стремительное "зубожіння" населения, коррупция и фактически безнаказанный криминалитет, который вскоре стал писать законы вместо тех, кому избиратели поручили эту работу. Зря действующая украинская власть в центре и на местах забыла горькие уроки не только американского, но и прочих "сухих законов", принятых за сто прошедших лет. Их важно напомнить.

Читайте такжеКогда украинцам откроют страшную тайну?На самом деле первый тотальный запрет на алкоголь наложили пятью годами ранее. И действовал он на той территории Украины, которая входила в состав Российской империи. Менее, чем через месяц после начала Первой мировой, а именно – 22 августа 1914 года царское правительство запретило продажу спирта, вина и водки по всей империи. Действо объяснили войной. Дескать, в воюющей стране народ спиваться не должен, все должны быть трезвыми и работать на победу. Однако в мировой истории запрет алкоголя аналогов не имел. Ведь решение правительства, а точнее – царский указ, а в России всё и всегда решало одно лицо на троне, не имело обоснований и противоречило финансовым интересам государства.

Пострадали от "сухого закона" и тогдашние украинские миллионеры, прежде всего – сахарозаводчики и винокуры. Уже в мае 1915 года на IX съезде промышленников с трибуны звучало такое: "Государю императору возжелалось проявить обеспокоенность о трезвости населения. И это лишило бюджет почти миллиарда рублей, которые тем или иным путём следует восполнить". А другого пути, кроме повышения налогов, для наполнения казны нет, и не было нигде за всю мировую историю.

Учитывая, что экономика царской России без того была не из лучших, налоговый скачок в воюющей стране сильно ударил не только по предпринимателям, но, что важнее и опаснее, по обычным людям. Конечно, жизнь во время войны не может быть на том же уровне, что и при мире. Однако, если экономика держится на алкоголе и позволяет этот уровень как минимум не опускать, принятие "сухого закона" - спиливание сука, на котором сидишь.

Читайте такжеБез 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадовЕщё год назад, в 1913-том, продажа спиртного, монополию на которую имело государство, наполняла бюджет царской России на 27,9%. То есть, без малого на одну треть. Из-за масштаба денежных поступлений указанную часть бюджета называли "пьяной". Теперь представьте, каких огромных средств лишила воюющую империю царская воля.

Но всё-таки о государственной экономике низы в тот период думали меньше, чем о личной безопасности. Дело в том, что российский "сухой закон" облегчал процедуру наказания для нарушителей. Отныне владельцев подпольных "наливаек" и торговцев самогоном не доводили до суда. Их мог наказать на месте своей властью любой полицейский или статский чин. Достаточно лишь написать рапорт по факту нарушения.

Американский "сухой закон" породил подпольные speakeasy-бары. Они маскировались под видом обычных кафе и кондитерских, где виски подавалось в кофейных чашечках, а вино и пиво – под видом чая. Вряд ли владельцы таких заведений знали, что города Российской империи, в том числе – Киев, Одесса и Харьков, - это уже проходили несколько раньше. Только пили в подпольных шинках водку под видом минеральной воды, а коньяк шифровали под чай. Во времена "сухого закона" американцы могли получить в аптеке спирт по рецепту. Такая же практика была и здесь, а особо оборотистые торговали поддельными аптечными рецептами. Получается, Америка вольно или невольно переняла российский опыт, хотя пошла дальше – всё-таки гангстеры, зарабатывающие миллионы на контрабанде алкоголя, в царской России не появились.

Но было одно разрушительное последствие царского "сухого закона", которое принесло много горя не империи, а всему цивилизованному миру. 18-тая поправка подорвала экономику США и привела к Великой депрессии, из которой Америка выбралась только на военных заказах Второй мировой. То есть, страна наказала сама себя. Царский же указ, как было сказано выше, привёл к росту налогов и реальному понижению жизненного уровня населения. Прежде всего – городского пролетариата.

Читайте такжеСиндром Винника: как украинцы ментально застряли в "совке"Так большевики, которые в политических раскладах 1914 года оставались маргиналами, получили на руки козыри. Усилилась коммунистическая агитация, большевики давили на больные мозоли, результат – смогли без большого боя захватить власть уже осенью 1917 года. "Сухой закон" к тому времени отменило Временное правительство. Но наполнить казну, которую он разорил не меньше, чем война, не удалось. Отречение царя от престола всё равно не сделало его бывших подданных богаче. Большевикам осталось только выбрать удобный момент и поднять власть, которую уже никто не контролировал – в том числе, из-за отсутствия ресурсов. Парадокс в том, что царский "сухой закон" способствовал приходу советской власти, а советский "сухой закон", принятый в 1985-том, эту власть погубил.

Вот почему не надо сегодня в Украине наперегонки вводить "сухие законы" в регионах и гордиться борьбой за трезвость. Ни в Киеве, ни в Тернополе, ни во Львове, и вообще – нигде, где запретили продавать с 23.00 до 10.00, пить меньше не стали. А бизнес, и без того дышащий на ладан, подсчитывает убытки, вместе с народом подумывая отдавать голоса популистам.