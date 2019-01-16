"Петина тысяча", или Как Порошенко собирается выиграть выборы

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

16 января 2019, 17:04

Петр Порошенко перед выборами решил запустить "инновационную гречку".

Петр Порошенко, люди
Порошенко вводит инновационную гречку / president.gov.ua

Следим за рукам политических наперсточников. Правительство Владимира Гройсмана ранее объявило о старте "монетизации" субсидий в мае на сумму "экономии". По разным оценкам, примерно от 500 тыс до 1 млн человек могли получить "на карточку" в среднем 500 грн.

"Монетизация" экономии должна была обеспечить партии премьера проход в парламент на электоральном минимуме. Но эта идея очень понравилась на Банковой и "монетизацию" хотят перенести на март (ну да, 31 марта поджимает).

Читайте такжеХаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтингИ здесь засевают уже намного щедрее: выбрали группу судсидиантов, которым пересчитали субсидии автоматически и которым примерно по 1,5 тыс грн заплатят в марте живыми деньгами. "Помощь" получат около 4 млн человек на сумму 6 млрд грн. Как сказал профильный министр: "в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать".

Не факт, что все "счастливчики" заплатят эти 1,5 тысячи за коммунальные услуги. Задача здесь иная - запустить "инновационную гречку" именно в марте. А куда использует деньги электорат не важно, главное, чтобы правильно проголосовали. Все таки правы были те эксперты, которые говорили, что для победы на ближайших выборах нужно "купить" 5 млн голосов. В данном случае, миллион взяли с "запасом"...

В Украине меняется механизм предоставления субсидий. Теперь украинцы будут получать помощь "живыми деньгами", которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, а сэкономленные средства - тратить по своему усмотрению.

С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий, который коснулся тех, кто обратился за помощью впервые. Второй этап планировалось запустить с 1 мая, но позже срок был перенесен на март, аккурат накануне президентских выборов. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года. Остальных получателей помощи монетизация субсидий охватит с 1 октября. Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств. 

Что нужно для получения субсидии:

  • подать заявление на монетизацию субсидии, обязательно указав свой номер телефона;
  • подать декларацию о доходах в управление социальной защиты населения;
  • открыть счет в Ощадбанке, на которых будет начисляться субсидия;
  • дать согласие на обработку персональных данных.
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Петр Порошенко субсидии Владимир Гройсман Алексей Кущ монетизация субсидий
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