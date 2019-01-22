Как в России помочились на Путина

Все-таки взрыв в Магнитогорске был терактом.

Из блога Навального: "К взрыву в жилом доме 164 на Карла Маркса причастны Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Эти люди около полугода готовились к терактам на Новый год".

Почему власти пытаются скрыть эту информацию? Возможно, ФСБ вела потенциальных террористов и готовилась красиво под камеры, с рекламой и пиаром, их задержать. Но не успела. И теперь чекисты пытаются скрыть свою преступную ошибку, вызванную карьеризмом и любовью к дешевым понтам.

Читайте такжеВзрыв в Магнитогорске: стала известна судьба жильцовНо, скорее всего, власти просто стараются спасти репутацию "главного мочильщика террористов". Путину, если бы он был на это способен, должно было быть просто стыдно. Он в очередной раз облажался, продемонстрировал свою профнепригодность, служебное несоответствие. Почти два десятка лет назад он обещал замочить террористов в сортире. С тех пор террористы уже замочили сотни, если не тысячи людей, только растут в числе и продолжают убивать жителей российских городов.

Путин пришел к власти как спецслужбист-профессионал, обещавший спасти страну от террора. Оказывается, что он даже в этом неэффективен. В большом российском сортире не он мочит террористов, а террористы снова и снова, издевательски ухмыляясь, мочатся на него.