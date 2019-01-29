Как должна звучать честная речь Порошенко на выдвижении в президенты

Петр Порошенко 29 января объявит о походе за вторым президентским сроком / УНИАН

..."Мне за эти пять лет так и не удалось доказать, что Революции имеют смысл только тогда, когда мы хорошо знаем, куда и зачем идём. И что в такой дороге личное не может быть важнее общественного...

Мне не удалось превратить нас в перспективную страну, в которую охотно вкладывают деньги, в которой умопомрачительно комфортно и куда стремятся попасть чужие "мозги" ...

Я знаю, что ваша вчерашняя гордость растоптана и многие жертвы оказались напрасными. Потому что, пробежав по страшному кругу, мы вернулись в изначальную точку, где государство - всесильный и безжалостный монстр...

Не произошло реальной дерегуляции? Да, это так. Государство по-прежнему сильно раздуто, у него много разрешительных функций, оно беспредельно монопольно. И да, кровью такого государства является взятка. На всех уровнях. В ужасающих размерах. Вы же сами видите все эти е-декларации чиновников.

Читайте такжеКак Петра Алексеевича расстроили в ДавосеНам не удалось разработать модель, при которой бессмысленно брать взятки. Бессмысленно быть неэффективным, но лояльным. Потому что... потому что так устроена эта система. На взятке и коррупции. Ты ставишь своего человека, он должен отрабатывать и заносить. Ты даёшь право ситуативным партнерам тоже ставить своих людей и зарабатывать в тени. Постепенно все это разбухает от взаимных теневых договорённостей и выйти из порочного круга нельзя.

Мне не удалось собрать профессиональную команду менеджеров. Потому что мне не нравятся слишком самостоятельные и умные. А брать чужого - это риски. Да, я сломался и везде расставил "лоялов", которые просто хотят вкусно жить. Но мне было уютно среди своих. Нам не удалось переформатировать Общественный договор и сделать его более справедливым. Я понимаю, что сейчас только общество платит за аппетиты и некомпетентность гос-регуляторов. И что само государство совсем не платит за взятки, коррупцию, провалы конкретными тюремными сроками. Несправедливо? Да. Но сделать с этим ничего нельзя. Так всегда работало...

Читайте такжеВласть хочет "влюбить" в себя украинцев перед выборамиМне не удалось отказаться от компромата. От информационных манипуляций. От прямолинейной ТВ-пропаганды. От управляемых уголовных дел. А как можно оказаться от этого, если у тебя в руках силовой ресурс и если силовики тоже хотят вкусно жить? Мы просто разменяли наши потребности. Нам не удалось развернуть доверительный общественный диалог. Потому что реальный диалог - это ведь всегда правда. А правда - это сомнения и вопросы, на какие у меня нет ответов. Но кое-что я все-таки предложил. Не думать, не спрашивать, не шевелить прошлое, не сравнивать нас с кем-то, а просто верить и молиться... Да, это плохая повестка. Она говорит о нашем тотальном провале везде. Но другой нет. И не будет уже. А дальше - думайте сами" ...

Но все будет совсем не так. Но банально и с размахом. И пафосно.

О все том же - "о чемпионах и агентах". О войне, которая завтра и которую "только я остановлю". О боге, который только мне лично наяривает по телефону...

Короче. Съезд. Выдвижение. И сказка о богатыре, который почти все сделал. Но обязательно нужно ещё пять лет.