Как высокий рейтинг Петра Алексеевича превратится в тыкву

Порошенко "нарисовали" высокий рейтинг / president.gov.ua

Мы на пороге грандиозного социологического шухера. Помните недавний рейтинг кандидатов в президенты, в котором резко изменилась расстановка сил? Есть инсайдерская инфа, что скоро будет большой публичный срач.

Причина прозаична. Рейтинг делался тремя компаниями - Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Все три проводили свои опросы, потом пересылали данные одной из них, и та должна была свести их в единый итог.

Читайте такжеПосле победы на выборах Порошенко превратится в ПутинаТак уж сложилось, что той самой, подводящей итоги оказался "Социс" Игоря Грынива, который является главным штабным технологом Петра Порошенко. И вот итоговые результаты опроса сильно противоречат предварительным, которые получились у других компаний.

По слухам, Грынив просто проигнорировал реальные результаты, а под видом исследования опубликовал рейтинг, задача которого показать, что Порошенко стабильно выходит во второй тур.

Вместе с тем, количество избирателей у нас с прошлых выборов выросло на 1,5 млн человек. И вот эти виртуальные 1,5 млн, видимо, проголосуют за Петра Алексеевича, обеспечив ему необходимый рейтинг для прохода во второй тур. А всем возмущавшимся порохоботы будут показывать "социологию" и говорить, что у Порошенко же был высокий рейтинг еще с конца января.

Так что ждем официальных заявлений сторон. Тогда слухи перестанут быть слухами. А высокий рейтинг Петра Алексеевича снова превратится в тыкву.