У Порошенко будут фальсифицировать выборы, но это ему не поможет

Петр Порошенко / Главред

В то, что Порошенко будет массово фальсифицировать выборы, верят примерно так же, как и в то, что солнце завтра встанет на востоке. Я тоже в это, конечно же, верю. Но я категорически не согласен с тем, что это как-то кардинально повлияет на результаты выборов. По нескольким причинам.

Нельзя "нарисовать" больше чем несколько процентов. Это не удавалось и в лучшие времена, когда государственный механизм более-менее работал. А пара процентов Петра Алексеевича не спасут.

Нельзя фальсифицировать выборы без участия МВД. А Авакову это не нужно.

Читайте такжеДве большие проблемы с выборами-2019, которые никто не заметилРеальными фальсификациями придется заниматься не теоретикам в штабах, а простым людям далеко от Киева. А оно им тоже не нужно. Особенно учитывая патологическую жадность Порошенко и вороватость его окружения.

Тимошенко прекрасно знает, как и что работает. Ее штабы будут пристально следить за процессом, что еще больше усложнит сложную задачу. Кроме того, в округах, где у Батькивщины контроль за местной властью, эти все технологии будут работать против него.

США уже явно дали понять, что им нет особой разницы, кто станет здесь следующим президентом. А, значит, покрывать совсем уже бессовестные манипуляции в Вашингтоне не станут. Это прекрасно понимают те, кто ими теоретически может заниматься. А, значит, оно им тоже не нужно.

А как же подкуп, возразите вы. Столь же сомнительным с точки зрения результата является и скупка голосов через "сетки", которые уже выстраиваются в регионах. Примеров эффективной работы подобных механизмов в серьезных масштабах нет, зато примеров, когда деньги были потрачены впустую и разворованы, достаточно.

Какой вывод? Мне кажется, что с целью "пилить бюджеты" это все и было организовано "стратегами" Порошенко. Подготовка фальсификаций и выстраивание "сеток" это плацебо, которое штаб продает Петру Алексеевичу за его деньги. Нам же в эффективность этого средства верить вовсе не обязательно.