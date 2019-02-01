Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты нарушает закон

Арсекн Аваков

Незаконное размещение политической рекламы кандидатами в президенты является нарушением закона, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он пояснил, что нередко билборды с рекламой кандидатов в президенты размещаются еще до их официальной регистрации, что является незаконной агитацией.

"Если Валентин Наливайченко только подал документы, а его баннерная реклама уже висит, это - прямое нарушение законодательства. Как и ситилайты Гриценко, и билборды с томосом Петра Порошенко, который на тот момент даже документы в ЦИК не подал. И реклама Юлии Тимошенко, которая появилась задолго до проведения съезда", - заявил министр в интервью lb.ua.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 26 человек.

ЦИК должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).