Что стоит за укреплением гривны

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

7 февраля 2019, 06:34

Укрепление гривны – банальная экономика. И ничего больше.

гривна, доллар, валюта
Курс доллара падает / news.online.ua

Курс гривны падает – зрада. К этому мы привыкли. Но сейчас новая зрада – курс гривны растет. И есть уже тысяча и одна теория заговора, почему это происходит.

Гривна укрепляется. С локального пика, когда курс достигал 28,3-28,4, национальная валюта укрепилась почти на 1,5 гривны и уже торгуется по 27,0. И люди, которые обычно привыкли ругать Национальны Банк за геноцид украинского народа путям коварной девальвации, которая конечно же выгодна правительству (и мировым масонам), теперь придумывают по какой же причине курс растет. Что объединяет эти истории – это то, что нет никаких теорий заговора или зловредных намерений ни тогда, когда курс падает, ни тогда, когда гривна растет. Это все экономика. Просто беда в том, что большинство крикунов понятия не имеет о ее законах.

Читайте такжеПочему падает доллар и что будет дальшеГривна укрепляется сейчас и виноваты выборы. Это популярный тезис. Беда в том, что год назад выборов не было, а гривна укреплялась точно также. Точно в те же даты. И начав с 28,8 во второй декаде января гривна в итоге опустилась ниже 26,0. Это было год назад. И сегодня происходят те же самые процессы. С коррекцией на рекордный урожая прошлого года, который оборачивается рекордными поступлениями валюты.

Гривна валюта сезонная. И пока у нас не будет развитого финансового рынка, способного эту сезонность сгладить, она будет оставаться таковой. А сезонность гривны такова, что к концу года, к январю-декабрю гривна падает. Много денег в системе, потому что правительство много тратить именно в этот период. Но эффект этот денег локален и после наступает пора уже сезонного укрепления. И к традиционному началу весны, когда аграрии доставали свои сумки с кешевыми долларами и шли готовится к посевной, добавился фактор захода иностранцев на наш рынок. Высокие ставки по ОВГЗ (государственные облигации) сами по себе выглядят привлекательной. Более того, такой уровень редкость для мира. А тут еще и возможность прокатится на укреплении гривны. Сезонном. И вот два года подряд иностранные инвесторы заходят на сотни миллионов долларов в украинские государственные облигации в конце января-начале февраля. Это случилось и в этом году.

В итоге – гривна укрепляется. Причем практически такими же темпами, как делала это в прошлом году. Можно искать кошку в черном комнате, говорить о мифических миллиардах на выборы или будущей монетезации субсидии (как это влияет вообще представить трудно), но факт остается фактом. Простым фактом. Работают стандартные экономические законы. И есть простая сезонность.

Читайте такжеЧто будет с долларом и евро в 2019 году: эксперт объяснил, в какой валюте хранить сбереженияКак она будет работать дальше? Если не случится форс-мажоров, то ли связанных с выборами, то ли с глобальными мировыми процессами, укрепление гривны будет идти до мая-июня. А потом сезонность начнет играть в обратную сторону. Уже с июля. Тут и нерезиденты будут фиксировать прибыль. И импортеры поспешат заключит контракты, как они делают каждый год. И мы увидим ослабление гривны. В 2018 году, по итогам года, гривна укрепилась на 1%. И несмотря на все сезонные качели остается стабильной. То же самое ждет нас и в этом году. Если не будет форс-мажоров. И если сохранится сотрудничество с МВФ.

И все. Банальные движения капитала. Банальная экономика. Без зрады. И без перемоги. Просто экономика. И если не выдумывать десятки теорий заговора, то это просто работает.

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