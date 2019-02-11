Выборы в Украине / УНИАН

Почему подкуп избирателя и "сетки" — это плохо? Ну, например, потому, что они не помогут выиграть президентские выборы.

"Сетка" — это хорошая штука для местных выборов. Но масштабировать ее на общенациональный уровень, - гиблая затея. По нескольким причинам:

1. Чтобы таким образом повлиять на результат выборов нужно покупать миллионы человек по всей стране. Выстроить сетку такого размера, обеспечить ее бесперебойное функционирование, контроль итд – малореальная задача. Все просто начнет "сыпаться" - выходить из-под контроля, создавать проблемы и тд.

2. Сетка работает на местных выборах во многом потому, что о ней никто не знает. Даже если оппонент и узнает о сетке, он ничего не сможет сделать. Ну поноет у себя в Фейсбуке - местные выборы редко кому-то интересны. На выборах же президентских у кандидатов достаточно возможности сделать подкуп избирателей оппонентом публичным, раздуть скандал, привлечь внимание влиятельных СМИ и даже посольств. И как только история становится публичной, она начинает работать в обратную сторону.

Читайте такжеПорошенко погубят не конкуренты, а окончательный отрыв от реальностиВо-первых, избиратель не любит, когда его держат за лоха. Если кандидат платит одним людям, то другие уже не захотят голосовать за него бесплатно.

Во-вторых, политика это, в общем-то, конкуренция идей. И хотя в Украине это не совсем так, у каждого кандидата еще есть сторонники-идеалисты. Начать цинично скупать голоса, – хороший способ от них избавиться.

Т.е. масштаб, а еще больше публичность, неминуемая на президентских выборах, "убивают" такой прекрасный и работающий где-то в Хацапкетовке механизм как "сетка". Делает ее бессмысленной и даже вредной. Думаю, подтверждение этой моей теории мы увидим уже в марте.