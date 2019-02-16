Как Петр Алексеевич с ветряными мельницами воевал

Петр Порошенко объявил войну "Слуге народа" / Reuters

Закончив Томос-тур, Петр Алексеевич явно приступил к "реальным" делам - после фотографирований с плачущими мальчиками по путинскому примеру он, видимо, решил побороться с телесериалом "Слуга народа-3".

Вот будет смешно, если сейчас в Администрации президента заседает целая группа и разрабатывает планы, как глушить показ первой серии. Резать кабеля связи, обесточить телеканал, сбить спутник - хотя понятно, что все равно его посмотрят.

Если серьезно, то похоже никто не знает, что делать с ростом рейтинга Владимира Зеленского. От вопроса доходов в России он технично отмежевался, выйдя из оффшора, на митинге атошников спокойно поболтал с толпой, которая на самом деле и не была к нему особо негативно настроена.

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоЮридические риски тоже страшны не будут - ответственности особой для кандидата нет, снять его невозможно, канал лишить лицензии на основании установленного нарушения нельзя. Ступор. Шерится комментарий из ЦВК - если будет установлено, что фильм агитационный, то кандидата обяжут оплатить его трансляцию, а канал обяжут маркировать сериал, как политрекламу.

Хотел бы я посмотреть на аргументацию в этом случае. Моя оценка после беглого ознакомления с положениями законодательства - даже это вряд ли выйдет. Ситуация настолько нестандартная, что привязать ее к рамкам действующего избирательного законодательства почти невозможно. Хотя формальное нарушение законодательных положений будет налицо - сериал действительно будет побуждать избирателя голосовать за или против кандидата Зеленского. Факт.

Но сами телодвижения вокруг сериала, сами попытки юридических атак на сериал только создают ему дополнительное промо. Его просто больше посмотрят.

Читайте такжеПорошенко сделал две "темные" ставки на выборах-2019Плюс ко всему, Петр Порошенко тратит драгоценное время на явления, существующие вне позитивной государственной повестки, не привлекая внимания к своим достижениям, а это уже может в ближайшей перспективе совсем сбить его рост и поставить крест на вопросе выхода во второй тур. Ведь борьба с Юлей Владимировной происходит на грани статистической ошибки.

Хотя, поговаривают, что это Петра Алексеевича просто держат в боеспособном состоянии, подрисовывая ему лишних баллов и на самом деле Юлия Тимошенко на уверенном втором месте.

Но это может совсем врут. Посмотрим.