Как Петр Алексеевич с ветряными мельницами воевал

Николай Фельдман

журналист

16 февраля 2019, 06:56

Порошенко тратит время и ресурсы на решение странных задач, в то время, как его выход во второй тур под большим вопросом.

Петр Порошенко на заседании
Петр Порошенко объявил войну "Слуге народа" / Reuters

Закончив Томос-тур, Петр Алексеевич явно приступил к "реальным" делам - после фотографирований с плачущими мальчиками по путинскому примеру он, видимо, решил побороться с телесериалом "Слуга народа-3".

Вот будет смешно, если сейчас в Администрации президента заседает целая группа и разрабатывает планы, как глушить показ первой серии. Резать кабеля связи, обесточить телеканал, сбить спутник - хотя понятно, что все равно его посмотрят.

Если серьезно, то похоже никто не знает, что делать с ростом рейтинга Владимира Зеленского. От вопроса доходов в России он технично отмежевался, выйдя из оффшора, на митинге атошников спокойно поболтал с толпой, которая на самом деле и не была к нему особо негативно настроена.

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоЮридические риски тоже страшны не будут - ответственности особой для кандидата нет, снять его невозможно, канал лишить лицензии на основании установленного нарушения нельзя. Ступор. Шерится комментарий из ЦВК - если будет установлено, что фильм агитационный, то кандидата обяжут оплатить его трансляцию, а канал обяжут маркировать сериал, как политрекламу.

Хотел бы я посмотреть на аргументацию в этом случае. Моя оценка после беглого ознакомления с положениями законодательства - даже это вряд ли выйдет. Ситуация настолько нестандартная, что привязать ее к рамкам действующего избирательного законодательства почти невозможно. Хотя формальное нарушение законодательных положений будет налицо - сериал действительно будет побуждать избирателя голосовать за или против кандидата Зеленского. Факт.

Но сами телодвижения вокруг сериала, сами попытки юридических атак на сериал только создают ему дополнительное промо. Его просто больше посмотрят.

Читайте такжеПорошенко сделал две "темные" ставки на выборах-2019Плюс ко всему, Петр Порошенко тратит драгоценное время на явления, существующие вне позитивной государственной повестки, не привлекая внимания к своим достижениям, а это уже может в ближайшей перспективе совсем сбить его рост и поставить крест на вопросе выхода во второй тур. Ведь борьба с Юлей Владимировной происходит на грани статистической ошибки.

Хотя, поговаривают, что это Петра Алексеевича просто держат в боеспособном состоянии, подрисовывая ему лишних баллов и на самом деле Юлия Тимошенко на уверенном втором месте.

Но это может совсем врут. Посмотрим.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Слуга народа выборы-2019 Николай Фельдман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:14
Когда упадет постсоветская империя Путина – Bloomberg
06:56
Как Петр Алексеевич с ветряными мельницами воевал мнение
06:35
Львовский сурок дал внезапный прогноз на весну 2019 в Украине Фото Видео
06:16
К украинцам подкрадывается мощнейшая магнитная буря: как пережить Видео
05:51
Конец света в феврале 2019: в Амазонии ученые нашли предвестника Нибиру. Фотофакт Видео
05:30
Покорение новых вершин: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут подарки судьбы Видео
05:07
"Я нашел сосочек": Кристина Асмус взволновала сеть голым фото в ванной
04:22
Психологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру
03:31
Эксперт спрогнозировал результат переговоров по транзиту газа с Газпромом после выборов
02:19
Индийские студенты "приманивают" первый секс презервативами на дереве Видео
02:01
Эксперт озвучил итоги деятельности руководства Нафтогаза
01:41
В Британии политик захотел в Крым и вылетел из партии
01:37
"Роксолана" Мерьем Узерли поразила сеть естественной красотой
01:16
В Норвегии из-за запрета секс-шоп снял эротическую рекламу с едой Видео
00:49
В аэропорту Израиля задержали 140 украинцев в отместку Киеву
00:23
Дело Гандзюк: вышедший на свободу Мангер получил доступ к показаниям свидетелей Видео
15 февраля, пятница
23:56
Лоза назвал Роговцеву старенькой за совет изолироваться от россиян
23:25
Полк Азов сотрудничает с экстремистами США для защиты белой расы – Bellingcat
22:58
"За что мне это дер*мо?": сторонник ДНР пожаловался на жизнь в Донецке
22:31
В ЕС озвучили итоги встречи Лаврова и Могерини: говорили об Украине и Крыме Видео
22:12
"Молчание – золото": муж Скабеевой проглотил язык после вопроса о "чести" его жены
21:59
Вблизи Мариуполя четвертый день устраивают провокацию российские самолеты Видео
21:32
Ада Роговцева призвала украинцев изолироваться от россиян
21:21
Уйду из бокса: Ломаченко заговорил о завершении карьеры Видео
21:02
В России обвинили в педофилии создателя яда Новичок
20:59
В НАТО предупредили: Россия готовится к размещению в Европе большего количества ядерных ракет Видео
20:31
Новые санкции США против России ударят по Северному потоку-2 - Bloomberg Видео
20:25
Лукашенко готов завтра объединиться с Путиным
19:58
Экс-представитель НАТО в России озвучил решение Трампа о принятии Грузии и Украины в Альянс Видео
19:51
Мангер на свободе: глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО Видео
19:26
Телеканал 1+1 покажет озвученный Зеленским фильм о Рейгане
19:20
В Киеве подожгли магазин Roshen Видео
18:51
Трамп объявил о режиме ЧП в Соединенных Штатах Видео
18:36
Украина становится "вторым Косово" для Швейцарии - Neue Zürcher Zeitung
18:20
Стали известны сроки украинско-американских учений Sea Breeze 2019 Видео
17:57
Украинцы смогут ездить по безвизу в еще одну страну Видео
17:34
Чат с полковником запаса Олегом Ждановым
17:33
Захват украинских моряков: в ЕС согласовали новые санкции против России Видео
17:20
После матча Шахтер – Айнтрахт жена Андрея Пятова родила ему четвертого ребенка
17:01
В России назвали число украинцев, получивших паспорт РФ Видео
16:36
УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд из-за ареста храма Видео
16:30
Ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет
16:21
Омелян проверил состояние трассы Киев-Одесса
15:59
В Украине арестованный российский Боинг ушел с молотка с уценкой
15:45
ПриватБанк одолел Россию в суде по активам в аннексированном Крыму Видео
15:41
"Мелкие ничтожества": отец Децла резко обратился к хейтерам, которые угрожают его семье Видео
15:38
Рейтинг Путина в России пробил новое дно Видео
15:23
"Кровожадные дети подсолнухов": Под Запорожьем женщину завалило тоннами семечек - опубликованы фото Видео
15:17
Чего ждать от Мюнхенской конференции
15:14
Нашлись деньги: за обвиняемого в убийстве Гандзюк Мангера внесли 2,5 миллиона залога Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться