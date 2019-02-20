Украина любит ушами и Порошенко неплохо это понимает

Порошенко и Туск / Фото: president.gov.ua

У нас в целом неплохо получается "выбивать" из иностранцев комплименты и сантименты в свой адрес - украинцы самые лучшие, самые стойкие, самые преданные ценностям, больше, чем в Европе и тд.

В конце концов, украинцы и украинская дипломатия намного больше и не просят.

А санкции ЕС против российских портов на Черном и Азовском морях будут?

А против российской авиации, которая нарушает международные санкции на полеты в оккупированный Крым?

А Северный поток-2 или Турецкий поток может не будем допускать в ЕС?

А переговоры о членстве Украины в ЕС когда начнутся?

А не ставят и не добиваются ответов на эти вопросы украинцы по понятным причинам.

Европейцы тоже могут спросить: насколько вы там выполнили прошлогодний план имплементации Соглашения об ассоциации? А! Только на 52 процента! И это на целых 7 процентов лучше, чем в позапрошлом году. Ну, ну. Интегрируйтесь понемножку.

Украина любит ушами. Это, кстати, неплохо понимает и Порошенко.