Распад РФ неизбежен: к чему должна быть готова Украина

Царствование Владимира Путина приближает распад РФ / УНИАН

Проблема авторитарных режимов состоит в том, что они очень быстро заканчиваются - Российская Федерация все больше углубляется в маразматический анахронизм и совершенно очевидно, что в нынешнем виде ей не удастся удержать территорию. В России уничтожена оппозиция, нет социальных лифтов, поэтому вероятность повторения истории Советского Союза вполне реальна.

Россия показала, по какой схеме организовываются образования вроде "ДНР" и "ЛНР". Скорее всего, именно по такой схеме в случае распада Российской Федерации будут отпадать различные ее регионы. Это очень быстрый процесс. Регионы быстро прекращают платить налоги в центр. "Парад суверенитетов" в России вполне допустим. Более того, скорее всего, так и будет. В какой перспективе это может произойти – сказать пока сложно. Пока Путин держится у власти и при памяти, он является скрепой, которая удерживает государство.

Однако все равно остается вопрос – что же будет дальше? Санкции делают свое дело, давление на Россию нарастает. Это – тупиковый путь и многие российские элиты это понимают. Но что они будут делать – вопрос. Им будет сложно выходить из этой ситуации. Они – в тупике, как и Советский Союз был в тупике в 1991 году.

Милитаризация и психоз

Идея о том, что "Нет Путина – нет России", является тупиковой. Ведь если не будет Путина, кто может быть вместо него? Понятно, что просто уйти он уже не может. Читайте такжеЭкономист рассказал, какие территории отойдут Украине после распада РоссииНачинается борьба провластных группировок в России, уже наблюдается высокая милитаризация. Психоз, который существует сейчас в России очень похож на психоз, который существовал в России до 1917 года: та же нетерпимость к инакомыслию, те же постоянные погромы, суды без суда и следствия. Например, большевистские внесудебные "милицейские тройки", которые расстреливали людей без суда и следствия, начались не сразу при большевиках, а раньше, еще в 1905 году, когда подавлялась революция в результате Русско-японской войны. Тогда появились знаменитые "столыпинские вагоны" и "столыпинский галстук". В результате они подавили массы, хотя в действительности лишь загасили костер, который потом вспыхнул в результате Первой мировой войны и превратился в машину по истреблению людей.

Украине нужно быть готовой к этому и суметь извлечь выгоду для себя из того, что будет происходить в РФ, например - привлекать российский капитал, привлекать людей, перевоспитывать их. Ничего страшного здесь нет. Россия никуда не денется, она – наш сосед. Мы с этим должны смириться и из этого исходить.

Каких беженцев из РФ принимать

Украине нужно готовиться ко всему и иметь про запас сценарий А, сценарий B и сценарий C. Как в Пентагоне, где есть сценарии на все случаи жизни, в том числе и на случай вторжения инопланетян - есть четкий протокол, что, где, когда и как делать. Такие протоколы должны быть и у нас отработаны – как мы будем действовать в случае развития такого сценария в РФ, чтобы для нас не было больших сюрпризов.

Читайте также"Не воспользуемся плодами": политолог объяснил, почему Украине не стоит радоваться распаду РФЕсли же говорить об экономических последствиях распада Российской Федерации для Украины, то я думаю, что для нас будет больше позитивных последствий. Потому что сейчас РФ достаточно агрессивно относится к товарам из Украины, не дает их экспортировать. Когда будет ослаблен путинский режим, скорее всего, Украина сможет экспортировать больше своих товаров в Россию, в первую очередь, продовольствия (когда есть нечего, люди начинают искать, где бы это получить).

К тому же, если произойдет распад РФ на несколько государств, и они будут более либеральными в своей политике по отношению к Украине, это даст нам шанс получить новые рынки сбыта. Ведь и сейчас, хоть нам и не хочется этого признавать, многие наши рынки сбыта находятся в РФ. С Европой у нас пока не особо получается, что бы нам ни рассказывали. Потому в России остаются наши рынки сбыта.

Потому такой сценарий был бы выгоден нам.

И поэтому заранее должна быть продумана наша политика на этот случай: что мы будем делать, как будем поступать, как будем принимать беженцев из РФ, каких принимаем, каких – нет. Мы должны прагматично отнестись к такому сценарию. Без эмоций.

Не надо бояться российского капитала

Кроме того, куда в условиях нестабильности российский капитал, скорее всего, будет инвестировать в Украину, потому что для них это более понятная страна, с которой они разговаривают на одном языке, плюс – это все-таки Европа, к тому же, есть ниши. И у нас тут должен быть абсолютно прагматичный подход. Российский капитал не опасен, пока он не вмешивается в политику. Мы никак не можем избежать присутствия российского капитала в нашей стране, но он всегда будет прятаться. Например, вчера был Лукойл – сегодня AMIC, якобы австрийская компания; вчера была Роснефть с ТНК – сегодня это уже Glusco, какая-то мутная швейцарская компания. Мы понимаем, что все это принадлежит россиянам, но ничего с этим поделать не можем.

Читайте также"Когда жрать будет нечего": политолог рассказал, когда вернется КрымНо у нас есть институты (СБУ, армия, полиция), которые могут пресечь любые попытки влиять на политику. А сами инвестиции – это плюс: пусть себе инвестируют деньги, а мы поможем им освоить их деньги.

Для Украины на такой случай рецепт один – армия, которая сможет защитить наши границы. Мы должны быть готовы к потоку беженцев из Российской Федерации. Скорее всего, россияне, в первую очередь, будут бежать к нам, несмотря на то, что тут живут "бандеровцы, которые едят русскоязычных младенцев на завтрак, обед и ужин". Можно предположить, что возможна нестабильность во многих регионах Украины, которые расположены у границы с Россией.

В первую очередь, Украина должна позаботиться о собственной безопасности. Когда будет сильная армия, она, в случае дестабилизации на наших границах, сможет отражать любые угрозы.