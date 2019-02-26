Как осушить украинское болотце

Украинцы требуют реформ, но сами не хотят меняться

Реформы в Украине – это как стихотворения Незнайки в одноименном произведении. Всем нравилось, когда он сочинял про других, но все жутко обижались, когда доходила очередь до них. Да, давайте сделаем все справедливо. Но про нас в самом конце. Начните с какой то другой стороны. И вообще, "пока Ахметов не сидит".

Сегодня протестуют нотариусы. Потому что им нельзя сдавать экзамены. Даже после того, как они были пойманы на горячем (а это обычно рейдерство), для возврата в систему их просят всего лишь сдать экзамен, и это уже приводит к массовым протестам.

Протестуют представители медицинских ВУЗов, потому что их студентов заставляют сдавать настоящий экзамен. А это преступление. Тем более, что злобная Уляна Супрун заставляет сдавать этот экзамен даже иностранцев и детей известных врачей, которым надо просто сидеть иногда на экзамене и за это уже можно сказать спасибо. Не будут же они лечить. А если будут, то не главу же ВУЗа.

Протестуют ФОПы, потому что не платить налоги – это законное право украинского бизнеса. Даже если ФОП – это инструмент малого бизнеса, а в Украине строят большой.

Евробляхеры протестуют за свое священное право ездить на развалюхах и не платить налоги. Эти, вообще, - святые. Готовы выйти на протест представители базаров – только заставь их работать исключительно по чеку. Фискализация будет равнозначна геноциду малого бизнеса. И можно придумать тысячу и одну причину – почему.

Читайте такжеУкраина разваливающаяся, или Почему майданы не помоглиТак вот, власть в Украине искренне считает, что берет свое. Они даже не подозревают, что выглядят жадными коррупционерами. Нет, они считают, что это справедливо. Они боролись за этот пост, некоторые заплатили за него, а теперь имеют право получать свою часть пирога. И если бы могли, то тоже вышли бы на протест. Под американское посольство, скорее всего. С требованием оставить суверенное право на коррупцию.

В Украине неправильно построена вся система. В корне неверный социальный договор. Сейчас он заключается в том, что "мы тут воруем и власти воровать не мешаем". А должен стать – мы все играем по правилам. Так вот, играть по правилам – очень важно. И важно заставить власть играть по правилам. Но и самим при этом быть готовым играть точно также.

Нельзя требовать одновременно провести реформы и бороться коррупцией и настаивать, чтобы твое личное болотце никто не осушил. Потому что личное болотце – это часть одного большого украинского болота. И осушить надо все.

Да, осушить надо все сразу. Одним пакетом. Желательно.

Но в этом пакет надо включать как создание независимой службы финансовых расследований, аналитической службы, которая заберет у СБУ, полиции, прокуратуры, налоговой полиции право приходить к бизнесу, так и фискализацию, которая ударит по контрабанде. И надо понимать, что после создание СФР сделает безработными очень много людей, которые правда будут очень богатыми безработными людьми, а после фискализации упадет заработок у очень многих маленьких предпринимателей. Потому что сейчас то, что не попадает в бюджет, потери от контрабанды, попадает в их личный семейный бюджет. И это не только бюджет таможенника или депутата, это и бюджет сотен ФОПов, через которые контрабанда продается. И бороться с контрабандой можно только если с самого начала, на берегу, сказать, что готов к тому, что это будет сделано. И что против этого будут протестовать. И что это справедливо и правильно.

Но в этот пакет надо включать как борьбу с офшорами (правила БЕПС нам в помощь) и легализацию азартных игр, так и прикрытие схем по ФОПам, когда большой бизнес использует схемы, созданные для поддержки бизнеса малого. И нельзя требовать только борьбу с офшорами. Потому что когда требуешь что-то только себе, то в процессе торговли придется оставить что-то и для власти. И игра по правилам – это когда конкуренция и общие правила игры прежде всего, а значит нельзя стать хитросделанным и построить свой бизнес через ФОПы, дабы обыгрывать того, кто играет по правилам и платит налоги по полной.

Читайте такжеБез реформ Украина продолжит соревноваться с Молдовой в конкурсе неудачниковИ еще. Трудно понять, как одни и те же люди требуют бороться с офшорами и ввести в Украине налог на выведенный капитал. Потому что по сути, по эффекту на бюджет, это одно и то же. И офшоры плохи только тем, что бизнес не платит налоги. А не тем, что деньги остаются непонятно где, за границей. И игра по правилам предполагает, что деньги перестанут уходить в бюджет вместо личных счетов на Кайманах, но никак не предполагает, что личный счет на кайманах заменится на личный счет в Украине.

Это системный подход. Когда будет разрушен сегодняшний, губительный компромисс. И достигнут новый. Поначалу очень неудобный компромисс. И для власти, которая лишается многих денежных потоков. И для общества, которое утрачивает дополнительный доход. Но в долгосрочной перспективе выиграют все. И олигархи, капитализация которых может вырасти в десятки раз. И общество, которое будет жить в более успешной стране. С гораздо большими возможностями. И с пенсионерами, которым будет хватать на пенсию и которых гораздо тяжелее будет купить популистскими обещаниями, а значит крепким хозяйственникам будет сложнее попасть во власть.